Etwa anderthalb Wochen nach dem brutalen Überfall auf den 17-jährigen Schüler Niklas in Bonn ist der Hauptverdächtige gefasst. Nach Polizeiangaben wurde der 20-Jährige im Stadtteil Bad Godesberg festgenommen, nach weiteren Tatbeteiligten werde gefahndet. Einzelheiten sollen am Mittwoch bekannt gegeben werden.



In der Nacht zum 7. Mai war der Teenager mit Freunden unterwegs und von mehreren jungen Männern niedergeschlagen worden. Auch als er am Boden lag, ließen sie nicht von ihm ab. Seine Begleiter wurden ebenfalls angegriffen. Ein Notarzt reanimierte den Schüler am Tatort. Doch am vergangenen Freitag erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.



In der Nähe des Tatorts hatte die Polizei Flugblätter mit Fahndungsaufrufen an Passanten verteilt. Außerdem setzte die Staatsanwaltschaft für Hinweise, die zu den Tätern führen, eine Belohnung von 3.000 Euro aus.



Nach dem Überfall organisierte die rechte Szene am Samstag einen Protestmarsch in Bad Godesberg mit 50 Teilnehmern – deutlich weniger als von den Veranstaltern erwartet. Anlass waren Spekulationen über einen möglichen Migrationshintergrund der Schläger. An einer Gegendemonstration, die von Parteien, Kirchen und Gewerkschaften unterstützt wurde, beteiligten sich etwa 400 Menschen.