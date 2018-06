Nach dem tödlichen Prügelangriff auf den 17-jährigen Schüler Niklas in Bonn ist sich die Polizei sicher, dass sie den Haupttäter gefasst hat. Wie der leitende Staatsanwalt Robin Faßbender mitteilte, soll gegen den 20-Jährigen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen werden. Er war am Dienstag in Bad Godesberg festgenommen worden und sei bereits wegen anderer Gewalttaten bekannt. Die Polizei hatte Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zu den Tätern führen.



Der Mann habe jegliche Tatbeteiligung bestritten, sich allerdings bei seinen Vernehmungen in Widersprüche verwickelt, sagte Faßbender weiter. Auch sei er von Zeugen wiedererkannt worden. Der mutmaßliche Totschläger lebe seit einigen Jahren in Bonn.



Zwei weitere festgenommene Männer seien inzwischen wieder auf freiem Fuß, weil sich ein Verdacht gegen sie nicht erhärtet habe. Die Polizei sucht weiter nach weiteren Tatbeteiligten.



In der Nacht zum 7. Mai war der 17-jährige Niklas mit Freunden unterwegs gewesen und von mehreren jungen Männern niedergeschlagen worden. Wie Faßbender mitteilte, soll der mutmaßliche Täter das Opfer zunächst so heftig gegen die Schläfe geschlagen haben, dass es hinfiel und reglos am Boden liegenblieb. Danach soll er den Schüler noch mit voller Wucht gegen den Kopf getreten haben. Seine Begleiter wurden ebenfalls angegriffen. Ein Notarzt reanimierte Niklas P. am Tatort. Am vergangenen Freitag jedoch erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.