Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen im provisorischen Lager im nordfranzösischen Calais sind mehr als 20 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gab es eine Schussverletzung, zudem haben mehrere Beteiligte Messerverletzungen erlitten. Es seien 20 Flüchtlinge, drei Freiwillige und ein Polizist verletzt worden. Die genaue Ursache des Gewaltausbruchs war zunächst unklar.

Augenzeugen berichteten von ersten Rangeleien, als in einem Hilfszentrum Essen ausgeteilt wurde. An den Auseinandersetzungen waren rund 200 afghanische und sudanesische Flüchtlinge beteiligt. Mehrere Notunterkünfte gingen nach Angaben eines AFP-Reporters in Flammen auf. Etwa 35 Einsatzwagen von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort.

Die französischen Behörden versuchen seit Monaten gegen das für seine miserablen Zustände berüchtigte Lager, das sich inzwischen als "Dschungel von Calais" einen Namen gemacht hat, vorzugehen. Ende Februar hatten Polizisten und Arbeiter trotz heftiger Proteste damit begonnen, den siebeneinhalb Hektar großen südlichen Teil des Camps zu räumen. Seitdem wurden die Sicherheitsmaßnahmen stetig erhöht. Inzwischen gibt es viele zusätzliche Sperrzäune, Kameras wurden installiert und Hunderte weitere Polizisten zur Sicherung des Lagers und vor allem des naheliegenden Hafengebietes eingesetzt.

Die Flüchtlinge aus Nahost und Afrika, die sich dort versammelt haben, versuchen, sich in Lastwagen zu schmuggeln, die auf Fähren oder durch den Eurotunnel nach Großbritannien unterwegs sind. Offiziellen Angaben zufolge warten dort derzeit 3.900 Menschen auf eine solche Gelegenheit. Im März waren es noch 3.500, nachdem die Zahl im September einen Höhepunkt von 6.000 erreicht hatte. Lokale Hilfsorganisationen geben die Zahl der Flüchtlinge derzeit mit 5.000 bis 7.000 an, darunter Hunderte unbegleitete Kinder und Jugendliche.