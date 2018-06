George Zimmerman wurde freigesprochen. © Joe Burbank/Pool/Getty Images

Todesschütze George Zimmerman versteigert im Internet die Kel-Tec 9 Millimeter, mit der er vor vier Jahren den unbewaffneten Afroamerikaner Trayvon Martin in Florida erschoss. "Das ist ein Stück amerikanischer Geschichte", schrieb er in der Produktbeschreibung auf der Onlineauktionsplattform GunBroker. Er habe sie erst kürzlich von der Justiz zurückbekommen.

Die Tötung des mit einer Kapuzenjacke bekleideten Teenagers hatte in den USA und auch international für Schlagzeilen gesorgt. Der Prozess hatte zudem ein Schlaglicht auf das "stand your ground"-Gesetz ("Weiche nicht zurück") geworfen, das Menschen in Florida ein weitreichendes Recht zur Selbstverteidigung einräumt. Ähnliche Regelungen gelten auch in etwa 30 weiteren US-Bundesstaaten.



Große TV-Sender berichteten tagelang live aus dem Gerichtssaal. Immer wieder war in Medien von möglicherweise rassistischen Motiven die Rede: Zimmerman ist Sohn einer Latina und eines Deutschen und hatte den 17-jährigen Martin im Februar 2012 erschossen, als er für eine Bürgerwehr auf Patrouille war. Zimmerman und seine Verteidiger beriefen sich auf Notwehr. Zimmerman wurde freigesprochen.

Das Urteil löste Demonstrationen in mehr als 100 Städten aus – zumal die Polizei Zimmerman zunächst laufen ließ – und heizte die Debatte über rassistische Vorurteile gegenüber Schwarzen erneut an. In zahlreichen US-Städten kam es zu Solidaritätsbekundungen mit Martin und dessen Familie. Es gab aber auch Unterstützer des Schützen: Der Hobby-Polizist erhielt über eine Kickstarter-Plattform mehr als 300.000 Dollar.