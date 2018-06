Nach der Messerattacke in Grafing wird der mutmaßliche Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Der Ermittlungsrichter ordnete keine Untersuchungshaft, sondern die einstweilige Unterbringung in der geschlossenen Abteilung einer Nervenklinik an. Das Bayerische Landeskriminalamt teilte zur Begründung mit, eine medizinische Begutachtung habe ergeben, dass der 27-Jährige an einer psychischen Erkrankung leide. Es lägen dringende Gründe für die Annahme vor, dass er im Zustand der Schuldunfähigkeit oder zumindest verminderten Schuldfähigkeit die Taten begangen habe.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass der Mann zwei Tage vor dem Angriff in einer Klinik stationär behandelt wurde. Auf Anraten seiner Großeltern sei er laut den bayerischen Behörden wegen seelischer Probleme einen Tag in einem Krankenhaus im hessischen Gießen gewesen. Am Montagmorgen habe er die Klinik wieder verlassen.

Nach Informationen der Zeitung tz hatten die Großeltern am vergangenen Wochenende erfolglos versucht, ihren Enkel in einer psychiatrische Klinik unterzubringen. Die Zeitung zitierte den Großvater: "Wir haben die Polizei gebeten, ihn in eine Klinik einzuweisen. Aber die Beamten lehnten das ab."

Der Mann hatte am Dienstagmorgen am Bahnhof in Grafing einen 56 Jahre alten Fahrgast vor Zeugen erstochen und anschließend drei weitere Männer durch Messerstiche verletzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen aus dem hessischen Grünberg Mord und dreifachen Mordversuch vor.



Das Motiv für die Tat blieb auch am Tag nach dem Verbrechen rätselhaft. Zahlreiche Menschen in Grafing gedachten am Tag nach der Tat der Opfer. Auf der Treppe zu den Bahnsteigen lagen Blumensträuße und brannten Kerzen. Am Mittwochabend ist eine ökumenische Gedenkfeier geplant.