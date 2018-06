Einen Moment lang ließ Karl Lehmann seine Verletztheit durchscheinen. Nach einer Feier der beiden Kirchen stand ein kleiner Kreis von Protestanten um ihn, den Bischof von Mainz und Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, und erklärte sich mit ihm solidarisch. Lehmann hatte Post aus Rom bekommen und wusste, dass er verlieren würde. Es war auch eine ökumenische Niederlage. Papst Johannes Paul II. wollte, dass die katholische Kirche zum Jahresende aus der Schwangerschaftskonfliktberatung aussteigt.



Jahrelang hatte Lehmann darum gekämpft, dass die beiden Kirchen gemeinsam in der Beratung bleiben, sich damit in der Gesellschaft engagieren und den Frauen im Konflikt beistehen, wie auch immer diese sich entscheiden. Unter den Bischöfen hatte Lehmann eine Mehrheit hinter sich gebracht. Aber dann fragten die Unterlegenen um den erzkonservativen Erzbischof Joachim Meisner aus Köln in Rom an, ob die Entscheidung der deutschen Bischöfe dort genehm sei. Sie war es nicht. Zum Jahresende 2000 mussten die katholischen Bischöfe die Schwangerschaftskonfliktberatung aufgeben.

Lehmann tat die Solidarität gut. Nach einem Moment lächelte er wieder sein unverwüstliches breites Lächeln: "Wir bleiben zusammen", sprach er sich und den evangelischen Freunden Mut zu. Für ihn gab es gar keine andere Möglichkeit, im Land der Reformation, wo bis heute beide Kirchen etwa gleich stark sind, eine gute Nachbarschaft zu pflegen und sich gemeinsam in der Öffentlichkeit zu engagieren.



Verständigung von der Kirchenspitze bis zur Dorfgemeinde

Für diesen Mut bekommt Lehmann jetzt, kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt des Bischofs von Mainz und vor seinem 80. Geburtstag am Montag, als erster Katholik die Martin-Luther-Medaille, die Auszeichnung der evangelischen Kirche.

Die Auszeichnung wird ihn freuen. Schon 1986, sieben Jahre vor seiner Berufung als Bischof, übernahm er in der katholischen Kirche Verantwortung für die Ökumene. Er hat dafür gekämpft, dass Protestanten und Katholiken einander verstanden, nachdem sie sich vier Jahrhunderte lang bekämpften, verachteten und demütigten, und dass sie sich gemeinsam für die Gesellschaft engagierten. Vor 30 Jahren sorgte er in einer gemeinsamen Kommission dafür, dass beide Kirchen sich offiziell von den gegenseitigen Verdammungen früherer Zeiten verabschiedeten. 1994 erhielt Lehmann für seinen Einsatz den nach einem der wichtigsten evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts benannten Karl-Barth-Preis. Die Verständigung, an der er arbeitete, brachte Katholiken und Protestanten von der Kirchenspitze bis zur Dorfgemeinde zusammen. Und sie erwies sich als tragfähig. Sie hielt es aus, dass Rom ihr immer neue Steine in den Weg legte.

1999 feierten Katholiken und Protestanten noch einmal eine epochale Verständigung. Am 31. Oktober, dem Reformationstag, verabschiedeten der Vatikan und der Lutherische Weltbund in Augsburg eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, dem Herzstück der Reformation. Sie hatte die Kirchen fast fünf Jahrhunderte lang getrennt.

Roms ökumenischer Betriebsunfall

Doch dann läutete Rom ein ökumenekritisches Jahrzehnt ein. Im September 2000 veröffentlichte die vatikanische Glaubenskongregation unter Kardinal Ratzinger ein Papier unter dem Namen Dominus Iesus, Jesus ist Herr. Der Herr Jesus, meinte Ratzinger, sage der katholischen Kirche, dass die evangelische Schwester "nicht Kirche im eigentlichen Sinne" sei. In der Folgezeit setzte der oberste Glaubenshüter durch, dass in allen vatikanischen Erklärungen von "evangelischen Gemeinschaften" die Rede war. Lehmann nannte das Papier einen "Orientierungspunkt für das Gespräch mit den nichtchristlichen Religionen", so als wolle er sich gar nicht damit aufhalten, dass Rom die Protestanten, die ihm wichtig waren, in die zweite Reihe stellte. Ökumenisch, so schob er später in Vorträgen nach, sei das Papier ein Betriebsunfall. Protestanten seien einfach anders Kirche als Katholiken. Der römischen Sprachregelung mochte er nie folgen.

2001 baute Rom am nächsten Sprengsatz. Und verfügte, dass der Vatikan Übersetzungen der Bibel und liturgischer Texte in die Landessprache genehmigen muss. In Deutschland arbeiteten beide Kirchen gemeinsam an der "Einheitsübersetzung" der Bibel. Doch für Protestanten war die Verfügung aus Rom unannehmbar. 2005 kündigten sie die Mitarbeit an der gemeinsamen Bibel auf. Wolfgang Huber, der zwei Jahre zuvor Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche geworden war und damit Lehmanns protestantisches Gegenüber, denkt bis heute ungern daran zurück. Beide kannten sich seit fast 20 Jahren, beide waren Professoren gewesen und dann Bischöfe geworden. "Kraft aus der Theologie für das Bischofsamt zu beziehen – da habe ich viel von ihm gelernt", sagt Wolfgang Huber heute. Zwischen ihnen war Freundschaft gewachsen. Dem Freund den Brief mit der Absage zu überbringen, fiel ihm schwer. Und Lehmann reagierte verletzt.

In bioethischen Fragen liegen die Kirchen eng beieinander

Doch beide fanden wieder zueinander. Lehmann hatte zu allen seinen Partnern im Ratsvorsitz der evangelischen Kirche engen Kontakt gesucht. Das freundschaftliche Verhältnis zu Wolfgang Huber wuchs wieder und glich in den kommenden Jahren das Störfeuer aus Rom aus. Nach wie vor arbeiten die beiden Kirchen zusammen, etwa in der Woche für das Leben, nach wie vor bieten sie gemeinsam eine Patientenverfügung an. Und nach wie vor arbeiten Kirchengemeinden gemeinsam bei der Betreuung von Flüchtlingen mit. Im vergangenen Jahr haben evangelische und katholische Kirche begrüßt, dass der Bundestag gewerbliche Sterbehilfe verbot. Vor allem in bioethischen Fragen sind sie nah beieinander.

Lehmanns Nähe zu Huber überträgt sich bis heute auf ihre Nachfolger. 2017 blicken Protestanten und Katholiken gemeinsam auf 500 Jahre Reformation. Das war ein paar Jahre lang zwischen beiden Kirchen umstritten. Doch dann verabredeten sich der jetzige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der katholischen Bischöfe, Reinhard Kardinal Marx, auf gemeinsame Feiern. Die Verständigung hält immer noch.