Ich fühle mich nicht sicher. Es ist keine ausgeprägte Kriminalitätsfurcht, die mich umtreibt. Eher ein unspezifisches Gefühl der Unsicherheit. Es tritt dann auf, wenn ich bestimmte Bereiche meiner Stadt betrete.

Dieses Unsicherheitsgefühl ist recht neu für mich und es äußert sich zumeist unterschwellig: Ich fühle mich beobachtet, ich kontrolliere den Sitz meiner Geldbörse oder die Position meines Smartphones in der Jackentasche. Ich habe Sorge, bestohlen zu werden. Woher dieses Gefühl rührt, ist mir nicht ganz klar. Es mögen subjektive Gründe sein, vielleicht spielen aber auch objektive, messbare Kriterien hierfür eine Rolle.

Ich habe vor vielen Jahren Kriminologie studiert, verfolge mal intensiv, mal weniger intensiv die Fachdiskussionen. Ich weiß um einige relevante Befunde bei der Diskussion um Unsicherheit und Kriminalitätsfurcht: Etwa, dass diejenigen Menschen, die die größte Furcht vor Kriminalität haben, am wenigsten von dieser betroffen sind. Lange Zeit war die Kriminalpolitik daher bemüht, diese Furcht zu relativieren, sie als nicht-gegeben aufzulösen. Den Betroffenen selbst hat diese Strategie nicht geholfen. Inzwischen ist die Einsicht gewachsen, diese irrationale Kriminalitätsfurcht zunächst als gegeben hinzunehmen und Lösungsstrategien unter Berücksichtigung dieser Gefühle zu entwickeln.

Sieben kriminalitätsbelastete Orte in meinem Bezirk

Meine Heimatstadt ist übrigens Berlin. Ich lebe in Kreuzberg. Vielleicht schaue ich als Kriminologe anders auf meine Stadt und auf meinen sozialen Nahbereich. Vielleicht betrachte ich manche Dinge aus einer besonderen Perspektive. Nicht so, dass ich Typologien für Menschen entwerfe, ähnlich einem Polizisten. Eher so, dass ich selbst Teil des Bezirks Kreuzberg-Friedrichshain bin, hier Brennpunkte wahrnehme, kriminogene Faktoren registriere und Unsicherheiten spüre.

Einer der Bereiche, die ich häufiger passiere – mit mulmigem Gefühl –, ist das Kottbusser Tor: ein Verkehrsknotenpunkt im Zentrum von Kreuzberg. Das Kottbusser Tor ist nach Zeitungsberichten einer von sieben "kriminalitätsbelasteten Orten" im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Die dortige U-Bahn-Station ist Ausgangspunkt für zahlreiche Besucher in naheliegende Vergnügungsviertel, aber auch Bindeglied der beiden Szene-Stadtteile Kreuzberg und Neukölln. Der Platz ist eingefasst von wuchtigen Wohnbauten, die den wenig architektonischen Charme der siebziger Jahre versprühen. Belebte Straßen teilen den Raum. Zusätzliche Barrieren, zumeist in Form metallischer Geländer, zerteilen ihn. Alles wird in vorgegebene Räume und Wege hineingezwungen, geradezu hineingepresst. Hier scheint der Mensch vom Raum bestimmt zu sein, nicht umgekehrt. Unaufgeräumt wirkt das Kottbusser Tor, hektisch und laut.

Warum hier?

Keine Frage: Am Kottbusser Tor spürt man nicht nur die Unsicherheit, es ist auch seit Jahren ein Kriminalitätsschwerpunkt. Und zugleich ein Ort ohne kriminalpolitische Erfolge, ohne sichtbare Besserung. Drogendelikte und Rauschgifthandel immerfort und auf hohem Niveau. Jetzt auch steigende Tendenzen beim Taschendiebstahl.



Und die Täter? Wer sind sie? Wie organisieren sie sich? Warum hier? Warum an diesem Ort? Warum das Kottbusser und nicht das Brandenburger Tor? Die Anzahl an Tatgelegenheiten dürfte doch an anderer Stelle höher sein. Bislang wenig Antworten. Gefühlte Gleichgültigkeit, oftmals scheinheilig von der Politik mit "Toleranz" umschrieben. Die Faktenlage bleibt eher dürftig, Lösungsstrategien überschaubar.

Mehr noch: Die wenigen öffentlich zugänglichen Datenquellen für die Kriminalitätsentwicklung am Kottbusser Tor stammen weder aus professionellen Begleituntersuchungen, noch haben sie kriminalpräventives Kalkül. Sie sind eingefordert, von der politischen Opposition, von einzelnen engagierten Abgeordneten.