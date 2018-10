Osama Abdul Mohsen rannte vor der ungarischen Polizei davon, seinen jüngsten Sohn Zaid auf dem Arm. Eine ungarische Kamerafrau stellte ihm am Grenzübergang Röszke ein Bein, er fiel hilflos zu Boden. Dieses Bild wurde zum Symbol für den Teil der Europäer, der hart und kalt auf die Flüchtlinge reagiert. Doch es hat ihm auch geholfen: Eine Fußballtrainerschule in Getafe, in der Nähe von Madrid, sah die Filmaufnahmen und bot Mohsen eine Wohnung und Arbeit als Kontaktmann für die arabische Welt an. In Syrien war er nämlich selbst Fußballtrainer.