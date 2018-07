Im Prozess gegen die mutmaßliche rechtsextreme Terrororganisation Oldschool Society hat der selbst ernannte Anführer den Vorwurf zurückgewiesen, seine Gruppe habe Anschläge auf Ausländer geplant. Andreas H. sagte vor dem Oberlandesgericht München: "Ich kann mir vorstellen, wie das auf einen Außenstehenden wirkt. Aber tun, machen, selber – nein, nie, nie." Damit bezog er sich auf von den Ermittlern ausgewertete Facebook-Einträge, Telefonate und Chats.



In denen hatten die drei Männer und eine Frau unter anderem über ein "Ding im Asylcenter" sinniert: "Fenster eingeschmissen und dann das Ding hinterhergejagt." Zwei Mitglieder sollen außerdem am 1. Mai 2015 auf einem Asiamarkt in Tschechien hochexplosive Böller gekauft haben. Diese seien für einen "Nachtspaziergang" zu einem Asylbewerberheim im sächsischen Borna gedacht gewesen. Die Bundesanwaltschaft wirft Andreas H., seinem "Vizepräsidenten" Markus. W. sowie Olaf O. und Denise G. daher die Bildung einer terroristischen Vereinigung und die Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags vor.

Der 57 Jahre alte "Präsident" sagte vor Gericht, alles sei "wirklich verbal" gewesen. "Wie soll ich das erklären? Bei uns hat sich generell ein Ton, eine Art und Weise zu reden aufgebaut – ohne es zu merken", sagte Andreas H. "Aber tun tut es eh keiner." Dem Vernehmen nach kam in Telefonaten und Chats auch einmal die Frauenkirche in Dresden vor.



Ring von der Waffen-SS

"Planlos" sei die Gruppierung aus Sachsen und Bayern gewesen, sagte Andreas H., als der Vorsitzende Richter ihn nach den Zielen fragte. Man habe überlegt, auf Kriegsgräbern die Grabsteine zu säubern und eigene T-Shirts anzubieten, mit "Oldschool" bestickt. Auch wie der Name Oldschool Society zustande kam, konnte er nicht recht klären. Das habe ihm zwar nichts gesagt, sich aber doch auch gut angehört. "'Gesellschaft der alten Schule', ja passt doch."

Ein erstes Treffen der Gruppe, die sich im Internet zusammengefunden hatte, sei "vor lauter Alkohol ins Wasser gefallen", berichtete H. weiter: "Einer hat sich so betrunken, dass wir sogar noch den Notarzt holen mussten." Er selbst habe bei den Treffen einen Waffen-SS-Ring getragen, weil er ein bisschen eitel sei. Eine Gaspistole hatte er auch dabei und ein Jagdmesser – "zum Grillen". In seiner Heimatstadt Augsburg war H. kurzzeitig Mitglied der NPD.



Schon beim zweiten Treffen im Mai 2015 sollte nach Auffassung der Anklage der Anschlag auf ein Flüchtlingsheim verübt werden. Demnach besorgten Markus W. und Denise G. in Tschechien Feuerwerkskörper sowie Nägel; die Gegenstände wurden bei der Festnahme des Quartetts wenige Tage vor dem zweiten geplanten Treffen sichergestellt. In einem Telefonat hatten Andreas H. und Markus W. laut Bundesanwaltschaft darüber gesprochen, die Feuerwerkskörper mit Nägeln zu ummanteln und so die Zerstörungskraft zu erhöhen.