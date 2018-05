Von Januar bis Mai 2016 sind nicht mehr Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien geflohen als im Jahr zuvor. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR erreichten bis zum 29. Mai insgesamt 46.713 Flüchtlinge Italien auf dem Seeweg. Das entspricht in etwa der Zahl für den entsprechenden Zeitraum im vergangenen Jahr. In Griechenland hat die Anzahl der über das Mittelmeer ankommenden Flüchtlinge im Vergleich zum vergangenen Jahr allerdings deutlich zugenommen, für den Zeitraum bis Ende Mai stieg sie auf mehr als 150.000. Nach der Schließung der Balkanroute war befürchtet worden, Flüchtlinge aus Syrien könnten verstärkt die gefährliche Mittelmeerroute wählen.

Der italienische Innenminister Angelino Alfano sagte der Zeitung Corriere della Sera, es kämen nicht mehr Menschen an als im Vorjahr. "Wir haben lediglich Probleme mit der Unterbringung, weil es so viele in kurzer Zeit waren." In der vergangenen Woche hatten sich überdurchschnittlich viele Flüchtlinge auf den Weg über das Mittelmeer nach Italien gemacht.

Die meisten Menschen, die Italien erreichen, stammen aus Ländern wie Eritrea, Nigeria, Somalia und dem Sudan. Die italienische Regierung sagte, dass alle ankommenden Flüchtlinge registriert und identifiziert würden. Damit weist sie Kritik aus Österreich zurück, das Italien vorgeworfen hatte, Migranten ungehindert in Richtung Norden weiterreisen zu lassen. Deshalb hatte Österreich auch die Wiedereinführung von Grenzkontrollen am Brenner in Erwägung gezogen.

Das Hilfswerk UNHCR schätzt, dass in den vergangenen Tagen etwa 700 Menschen bei ihrer Flucht über das Mittelmeer gestorben sind. Erst am vergangenen Dienstag ging vor der libyschen Küste ein Flüchtlingsboot unter. Nach Angaben der italienischen Küstenwache wurden mindestens 300 Menschen vermisst.



Gleichzeitig versuchen die Behörden, Schleuser zu identifizieren und zu verhaften, die die gefährlichen Überfahrten organisieren. Am Montag nahm die italienische Polizei zwei Männer fest, die für den Tod von 45 Flüchtlingen bei einem Bootsunglück vor Libyen verantwortlich sein sollen. Die mutmaßlichen Schleuser seien zusammen mit Überlebenden an Bord eines Kriegsschiffes in der Hafenstadt Reggio Calabria angekommen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa.



Auch in Großbritannien wurden zwei Briten wegen des Verdachts des Menschenschmuggels vor Gericht gebracht. Sie waren am Vortag zusammen mit 18 Flüchtlingen von der britischen Küstenwache im Ärmelkanal von einem sinkenden Schlauchboot gerettet worden. Ein weiteres Boot wurde später verlassen an der Küste gefunden. In Großbritannien steigt nun die Sorge, dass es im Ärmelkanal bald zu ähnlich verheerenden Bootsunglücken mit Flüchtlingen kommen könnte wie im Mittelmeer und in der Ägäis.