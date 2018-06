Nach einem Polizeieinsatz in Belgien sind neun der wegen Terrorverdacht festgenommenen Personen wieder entlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, bleiben drei weitere Personen in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihnen die Planung eines Anschlags und die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor. Demnach sollen die drei Männer einen Anschlag auf ein Public-Viewing Event geplant haben.



Die belgische Polizei hatte bei dem groß angelegten Anti-Terror-Einsatz in der Nacht zum Samstag zwölf Menschen festgenommen. Insgesamt seien landesweit etwa 40 Wohnungen durchsucht und 40 Personen befragt worden, hieß es. Unter anderem seien die Ermittler im Brüsseler Stadtteil Molenbeek im Einsatz gewesen, in dem sich einige Terroristen der Pariser Anschläge vom vergangenen November versteckt hatten.



Der Einsatz war laut Staatsanwaltschaft ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Waffen oder Sprengstoff seien nicht gefunden worden. Dem TV-Sender VTM zufolge besteht der Verdacht, dass sie einen Anschlag während des Fußballspiels der belgischen Nationalmannschaft verüben wollten. Das Team spielte bei der Fußball-EM am Samstagnachmittag im französischen Bordeaux gegen Irland.



In der vergangenen Nacht war bereits gemeldet worden, dass die Behörden einen weiteren Tatverdächtigen im Zusammenhang mit den Attentaten in Brüssel am 22. März festgenommen haben. Dem 30-jährigen Belgier wird vorgeworfen, an den Angriffen beteiligt gewesen zu sein. Damals hatten sich zunächst zwei Attentäter im Flughafen Brüssel-Zaventem in die Luft gesprengt. Knapp eine halbe Stunde später zündete ein Attentäter einen Sprengsatz in einer U-Bahn, die in die Station Maelbeek einfuhr. Insgesamt starben 32 Menschen, mehr als 300 wurden verletzt. Seit den Anschlägen gilt in Belgien die zweithöchste Terrorwarnstufe.

Die neuen Festnahmen kommen, nachdem die belgische Polizei Sicherheitskreisen zufolge vergangene Woche eine Warnung erhalten hatten. Demnach hätten sich Kämpfer der Extremistenmiliz "Islamischer Staat" auf den Weg nach Europa gemacht und Anschläge in Belgien und Frankreich geplant. Am Freitagabend warn laut belgischen Medien zudem vier Minister, darunter Premierminister Charles Michel, und ihre Familien unter erhöhten Polizeischutz gestellt worden.