Laut US-Bundespolizei FBI hat sich Omar M. vor seinem Angriff auf einen Nachtclub in Orlando zu der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannt. In einem Telefongespräch mit dem Polizeinotruf 911 habe der Mann den Dschihadisten die Treue geschworen. Der Anruf ging vor dem Angriff auf den Club Pulse ein. Laut Harper sei der 29-jährige mutmaßliche Täter ein US-Bürger.

Ein FBI-Ermittler sagte, Omar M. sei im Visier der Ermittlungsbehörde gewesen, nachdem er vor Kollegen Andeutungen gemacht habe, die "an eine mögliche Verbindung mit Terroristen denken ließen". Er habe schon früher seine Nähe zum IS zu erkennen gegeben. Der mutmaßliche Attentäter sei zweimal vernommen worden. Er habe aber nicht unter Beobachtung des FBI gestanden.

Omar M. hatte in der Nacht zum Sonntag in dem Nachtclub um sich geschossen und 50 Menschen getötet. Das sagte der Bürgermeister der Stadt, Buddy Dyer. Weitere 53 Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Gegen fünf Uhr morgens Ortszeit stürmte eine Spezialeinheit schließlich den Club und erschoss den Angreifer. Der Täter habe ein Sturmgewehr und eine Pistole bei sich gehabt sowie einen verdächtigen, aber noch nicht identifizierten Gegenstand, sagte der Polizeichef von Orlando, John Mina. Pulse ist ein Nachtclub, der vor allem von Lesben und Schwulen besucht wird.

US-Präsident Barack Obama sprach von einem "Akt des Terrors" und "Akt des Hasses". Den Opfern und Angehörigen sprach er sein Beileid aus. Gleichzeitig verwies er einmal mehr darauf, wie leicht es für Angreifer sei, sich in den USA eine Waffe zu besorgen, um Unschuldige in Schulen, Kirchen und Kinos zu töten. "Wir müssen entscheiden, ob das das Land ist, in dem wir leben wollen."