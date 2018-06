Im Kampf gegen den Terrorismus ist der nordrhein-westfälischen Polizei ein Zufallstreffer gelungen. Das berichtet der Spiegel. Demnach hätten Ermittler den Algerier Bilal C. in Aachen wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz in U-Haft genommen. Bei der späteren Überprüfung hätten sie festgestellt, dass er mutmaßlich die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) unterstütze.

Der 20-Jährige solle Kontakt zu den mutmaßlichen IS-Terroristen Salah Abdeslam und Abdelhamid Abaaoud gehabt haben, berichtet der Spiegel. Abdeslam soll nach Einschätzung der französischen Behörden an den Anschlägen in Paris vom November beteiligt gewesen sein. Zudem soll er Verbindungen zu den Attentätern von Brüssel vom März haben. Er war wenige Tage vor den Anschlägen dort verhaftet worden. Auch von Abaaoud vermuten die Ermittler, dass er an den Pariser Anschlägen beteiligt war. Er war im November bei einer Razzia ums Leben gekommen.

Der in Aachen verhaftete Bilal C. soll neben den Verbindungen zu Abdeslam und Abaaoud auch die Terrorzelle in Frankreich unterstützt haben. So soll er nach französischen Geheimdienstinformationen Einreisemöglichkeiten für die Paris-Attentäter über die Flüchtlingsroute erkundet haben. Zudem gebe es eine Verbindung zu Ayoub El K., der im August in einem Thalys-Zug auf Fahrgäste geschossen hatte.

Die Bundesanwaltschaft habe die Ermittlungen übernommen, berichtete der Spiegel. Sie wollte sich aber nicht zu dem Fall äußern.