Bei einer Geiselnahme in einem Restaurant in der Hauptstadt von Bangladesch sind 20 Geiseln, sechs Geiselnehmer und zwei Polizisten getötet worden. Das teilte ein Militärsprecher in Dhaka mit. Zehn der getöteten Zivilisten waren Italiener. Die indische Regierung teilte mit, unter den Opfer sei eine 19-jährige Inderin. Nach Angaben des deutschen Außenministeriums gab es keine Hinweise darauf, dass Deutsche betroffen sein könnten. 13 Geiseln konnten gerettet werden, unter ihnen drei Ausländer. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" bekannte sich zu der Tat.

"Unsere Gedanken, unsere Gebete und unsere Tränen einen sich mit den Tränen der Familien in Dhaka, besonders der Familien unserer Landsleute", teilte Italiens Regierungschef Matteo Renzi mit. Die italienische Fußballmannschaft wollte wegen des Anschlags in Bangladesch beim Viertelfinalspiel der Europameisterschaft gegen Deutschland am Abend mit schwarzen Trauerbinden antreten.

Mindestens acht Bewaffnete hatten das spanische Restaurant Holey Artisan Bakery angegriffen und sich dort verschanzt. Nach Behördenangaben befanden sich zu dem Zeitpunkt mindestens 20 Menschen in dem Restaurant, darunter auch Personal und ausländische Gäste. Laut dem Außenministerium in Rom waren zum Zeitpunkt des Angriffs elf Italiener in dem Lokal, nur einer konnte den Terroristen entkommen. Ein verletzter Japaner und zwei Personen aus Sri Lanka wurden laut einem hochrangigen Sicherheitsbeamten gerettet.



Rund um das Restaurant in Dhaka hatten Spezialeinheiten von Polizei und Militär schweres Gerät aufgefahren. Nach stundenlanger Belagerung stürmten Sicherheitskräfte schließlich das Gebäude. Während der Befreiungsaktion waren Schüsse und Explosionen zu hören. An dem Einsatz waren mehr als 100 Polizisten beteiligt, zwanzig von ihnen sollen bei einem Feuergefecht verletzt worden sein.



Nach Polizeiangaben hatten die bewaffneten Angreifer das Lokal gegen 21.20 Uhr gestürmt, sie riefen "Allahu Akbar" (Gott ist groß) und zündeten Sprengsätze. Augenzeugen berichteten von mehreren heftigen Explosionen in dem Lokal.

Über das Bekenntnis des IS zu dem Anschlag berichtete die US-Terrorbeobachtungsstelle Site. Die Organisation berief sich auf Berichte der IS-nahen Nachrichtenagentur Amaq. Zudem twitterte Site ein Poster der dem IS nahestehenden Sons Caliphate Army, das sich auf den Anschlag bezieht.

Das muslimische Bangladesch mit seinen rund 160 Millionen Einwohnern leidet seit Anfang 2013 unter einer Serie islamistisch motivierter Angriffe. Opfer sind in der Regel Religionskritiker, Intellektuelle und Angehörige religiöser Minderheiten. Auch gegen ausländische Staatsbürger wurden schon Anschläge verübt.

Zu vielen der Attentate bekannten sich islamistische Organisationen wie Al-Kaida und der "Islamische Staat" (IS) oder lokale Organisationen, die mit diesen verbunden sind. Die Regierung bestreitet, dass der IS in Bangladesch aktiv sei und macht örtliche Extremistengruppen und die Opposition für die Anschläge verantwortlich.