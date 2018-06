Nach dem Axt-Angriff eines jungen Flüchtlings in einem Regionalzug bei Würzburg hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Es bestehe der Verdacht, "dass der Attentäter die Tat als Mitglied des sogenannten Islamischen Staats zielgerichtet begangen hat", teilte die Behörde mit. Bislang lag das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Bamberg.

Die Bundesanwaltschaft begründet ihre Entscheidung damit, dass sich die Terrororganisation inzwischen zu der Tat bekannt habe. Außerdem habe die IS-nahe Seite Amaq ein Video des Attentäters veröffentlicht. Das Video, in dem der Täter Rache an Ungläubigen schwört, wird von den Behörden als echt angesehen.

Vor diesem Hintergrund sei zu klären, "ob weitere bislang unbekannte Tatbeteiligte oder Hintermänner in die Tat eingebunden waren", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung und versuchten Mordes "gegen nicht namentlich bekannte Beschuldigte". Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen würden vom bayerischen Landeskriminalamt fortgeführt.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte zuvor mitgeteilt, dass der Attentäter nach bisherigen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden keinen konkreten Auftrag vom IS erhalten habe. Es handele sich um einen Einzeltäter, der sich durch die Propaganda des IS "angestachelt" gefühlt habe. Der Fall liege vielleicht "im Grenzgebiet zwischen Amoklauf und Terror". Er sprach sich für mehr Videoüberwachung, mehr Polizei, und besseren Schutz der Polizeibeamten aus.



Der Staat tue alles, um Anschläge zu verhindern. "Aber eine Garantie gibt es aber trotzdem leider nicht", sagte de Maizière. Deutschland liege im Fokus des internationalen Terrorismus. Es müsse weiterhin mit Angriffen von Kleinstgruppen und radikalisierten Einzeltätern gerechnet werden.

Oberstaatsanwalt: Polizisten hatten keine Ausweichmöglichkeit

Der Täter hatte am Montagabend in einem Regionalzug bei Würzburg vier Mitglieder einer Familie aus Hongkong verletzt. Auch eine Fußgängerin, die der Jugendliche auf seiner Flucht angriff, erlitt schwere Verletzungen. Zwei der Opfer schweben in Lebensgefahr.



Kurz danach habe der Täter zwei Polizisten aus nächster Nähe mit der Axt angegriffen, so die Bundesanwaltschaft. Nach Angaben des leitenden Oberstaatsanwalts Bardo Backert hatten sie keine Möglichkeit zum Ausweichen. Daraufhin wurde er von Polizisten erschossen. Backert sprach von einem "dynamischen Geschehen", bei dem das Verhalten der zwei Beamten aller Wahrscheinlichkeit nach gerechtfertigt gewesen sei. Seine Behörde werde das Geschehen jedoch im Detail überprüfen.



Der Jugendliche war im Juni des vergangenen Jahres als Flüchtling nach Deutschland gekommen und hatte angegeben, aus Afghanistan zu stammen. Es gibt aber auch Hinweise auf eine pakistanische Herkunft. De Maizière sagte, er sehe bisher keinen Anlass, an der afghanischen Nationalität des Attentäters zu zweifeln. Gegen die Annahme, dass es sich um einen Pakistaner handele, spreche das mögliche Tatmotiv. Ermittler halten es für möglich, dass der Tod eines Freundes in Afghanistan Auslöser für die Tat war. Außerdem liege ein Antrag auf Zusammenführung der Familie vor, der sich auf Afghanistan und nicht auf Pakistan beziehe.