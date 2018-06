Der Tod des Attentäters Micah J., der im texanischen Dallas fünf Polizisten erschossen hat, wird ein Präzedenzfall: Zum ersten Mal hat die Polizei in den USA einen Menschen mit einem sprengstoffbeladenen Roboter getötet. Und auch wenn an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme praktisch niemand zweifelt, so hat er doch eine Debatte ausgelöst um die Zukunft von Polizeieinsätzen.

Tödliche Schüsse auf Polizisten in Dallas

Bisher gibt es nur wenige Details zum todbringenden Roboter in Dallas. Polizeichef David O. Brown sagte: "Wir sahen keine andere Möglichkeit, als unseren Bombenroboter zu nehmen und etwas an seinem Arm zu befestigen, das dort explodiert, wo sich der Verdächtige befindet. Andere Optionen hätten unsere Beamten großer Gefahr ausgesetzt. Der Verdächtige starb infolge der Bombenexplosion."

Bürgermeister Mike Rawlings bestätigte später, dass die Polizei C4-Sprengstoff verwendet hatte. "Wir gaben dem Mann zahlreiche Möglichkeiten, sich zu ergeben und wir haben viel Zeit damit verbracht, mit ihm zu reden", sagte Rawlings. Der Verdächtige habe die Wahl gehabt, sich verhaften zu lassen oder sich weiter zu verschanzen – in dem Wissen, dass die Polizei Gewalt einsetzen würde. "Er entschied sich für Letzteres."



Kein autonomer, sondern ein ferngesteuerter Roboter

Bei dem Roboter handelte es sich wohl um eines der drei Geräte, die von der Polizei in Dallas angeschafft wurden, um Sprengstoff oder verdächtige Pakete zu entfernen oder kontrolliert zur Sprengung zu bringen. Welches genau, ist bisher nicht bekannt. Klar ist nur, dass es kein autonomes, sondern ein vollständig ferngesteuertes Gefährt war.

Im Militär wird die offensive Taktik schon seit dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Die Wehrmacht setzte den funk- oder kabelgesteuerten Kleinstpanzer Goliath ein, um Sprengladungen in gegnerische Stellungen zu lenken. Und im Irak setzte die US-Armee nach Angaben des Militärtechnikexperten Peter W. Singer mehrfach 5.000 Dollar teure MARCbots ein, an denen Antipersonenminen befestigt waren.

Nach dem erstmaligen derartigen Einsatz eines Roboters durch die Polizei dreht sich die Debatte in den USA nun weniger um rechtliche als vielmehr um einsatztaktische und ethische Fragen.



Juristisch kein Neuland

Dass der Verdächtige getötet werden durfte, steht für die meisten außer Frage. Und rein juristisch sei der Sprengstoffeinsatz kein wirkliches Neuland, wie der Juraprofessor Seth Stoughton dem Atlantic sagte: "Wenn jemand auf Polizisten schießt, können sie ihn eliminieren, indem sie ihn niederschießen, mit einem Messer erstechen oder mit einem Fahrzeug überrollen. Ich halte die Methode rechtlich für irrelevant."

Aber wird in Zukunft jede Polizeibehörde wirklich alle anderen, nicht tödlichen Mittel ausschöpfen, bevor sie so vorgehen wie jetzt ihre Kollegen in den USA? Unter welchen Umständen darf ein Roboter oder auch eine Polizeidrohne mit Sprengstoff bestückt werden, wenn es doch auch möglich ist, das Gerät mit Pfefferspray, Tränengas oder anderen nicht tödlichen Waffen auszurüsten? Einige Experten befürchten, dass aus dem Spezialfall ein normales Vorgehen der ohnehin schon extrem militarisierten US-Polizei wird, das häufiger angewendet werden könnte als unbedingt notwendig. "Wenn es leichter wird, etwas zu tun, wird es in der Regel auch öfter getan", sagte Jay Stanley von der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) im Gespräch mit Bloomberg.

Wie wird ein Geiselnehmer reagieren, wenn er einen Roboter auf sich zukommen sieht und nicht weiß, ob der zu Verhandlungszwecken verwendet werden soll oder ob er mit Sprengstoff beladen ist? Und wäre es möglich, die Funkverbindung zum Roboter zu stören, sodass er an anderer Stelle explodiert?



Die Polizei von Dallas dürfte mit ihrem Vorgehen zumindest dafür gesorgt haben, dass die Richtlinien und Befugnisse der US-Polizei in dieser Hinsicht präzisiert werden.