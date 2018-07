Zuwanderer stoßen in Deutschland zunehmend auf Ablehnung. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue sozialpsychologische Untersuchung im Auftrag der Mercator-Stiftung, die in Zusammenarbeit mit dem Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der Universität Bielefeld vorgestellt wurde.



Die Forscher wollten in erster Linie ausloten, wie es nach dem Zuzug von Hunderttausenden von Geflüchteten um die sogenannte deutsche Willkommenskultur bestellt ist. Sie stellen dabei fest, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung immer noch hilfs- und aufnahmebereit ist. Gleichzeitig wächst bei den Deutschen der Wunsch nach kultureller Selbstbehauptung und gewissen "Vorrechten" für die "Alteingesessenen". So lag die durchschnittliche Zustimmungsquote zu einer "Willkommenskultur und dem damit verbundenen offenen Heimatkonzept" unter Deutschen ohne Migrationshintergrund bei 32,3 Prozent. Bei der identischen Vorläuferstudie vom Jahreswechsel 2013/14 waren es noch 39,5 Prozent gewesen.

Was die Forscher um den Bielefelder Sozialpsychologen Andreas Zick besonders interessant finden: Auch Deutsche mit ausländischen Wurzeln meinen, dass Zuwanderer in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft erst einmal kleine Brötchen backen sollten. Bei einer Befragung Anfang dieses Jahres forderten knapp 41 Prozent der Deutschen ohne Migrationsgeschichte, wer neu dazugekommen sei, "sollte sich erst mal mit weniger zufrieden geben". Unter den Deutschen mit ausländischen Wurzeln vertraten sogar 51,5 Prozent diese Ansicht. Etwa ein Drittel der Neubürger und der "Alteingesessenen" sind zudem der Meinung, Neuankömmlinge sollten "auf keinen Fall Forderungen stellen oder Ansprüche erheben".

Migranten sollen sich dem Deutschen anpassen

Dass auch viele Menschen, die selbst einmal als Zuwanderer nach Deutschland gekommen sind, diese Ansicht vertreten, hat vielleicht aber auch etwas mit Gerüchten und Falschmeldungen über die Lebensverhältnisse der Asylbewerber und Flüchtlinge zu tun. Besonders hartnäckig hält sich beispielsweise die Mär, jeder Flüchtling erhalte eine Art Willkommensgeld, weiß die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoğuz, zu berichten.



Was außerdem auffällt: Immer mehr Deutsche sind der Auffassung, Migranten müssten sich stärker anpassen. Waren es zur Jahreswende 2013/2014 rund 36 Prozent, die dies befürworteten, so verlangt inzwischen jeder Zweite (53,5 Prozent), Migranten hätten sich an Deutsche anzupassen. Unter den Deutschen mit Migrationshintergrund sprechen sich sogar knapp 60 Prozent für eine solche Anpassung aus. Dass Integration am besten funktioniert, wenn sich beide Seiten aufeinander zu bewegen, glaubt dagegen nur eine Minderheit.

Nach Feststellung der Forscher hat die Mehrheit das Gefühl, eigene Traditionen und Werte seien in der jüngsten Vergangenheit vernachlässigt worden. Rund 60 Prozent der Deutschen ohne Migrationsgeschichte halten es demnach für wichtig, "dass wir unsere Identität, Werte und Eigenschaften wieder stärker in den Mittelpunkt rücken". Daraus eine ausgrenzende oder gar rassistische Grundhaltung abzuleiten, wäre in den Augen der Forscher jedoch falsch. Es scheint den meisten Menschen eher darum zu gehen, sich angesichts verstärkter Kontakte mit Menschen aus anderen Kulturen darüber klar zu werden, "was unsere eigene Gesellschaft eigentlich ausmacht".

Angst vor Überfremdung wächst

Was die politisch Verantwortlichen vielleicht aufhorchen lassen sollte: Der Aussage "Wir sollten stärker darauf achten, nicht von den Migranten überrannt zu werden" stimmen inzwischen rund 41 Prozent der Deutschen ohne Migrationsgeschichte zu. Vor zwei Jahren war die Zustimmung zu diesem Satz mit 28 Prozent noch deutlich geringer. Die Zahl derjenigen, die fordern, "wir sollten in der Öffentlichkeit wieder sehr viel selbstbewusster gegenüber Migranten auftreten", stieg im gleichen Zeitraum von 33,5 auf 44,5 Prozent.



Die Untersuchung stützt sich auf Interviews von 1.300 repräsentativ ausgewählten Menschen in 2015/16 beziehungsweise 2.006 repräsentativ ausgewählten Menschen in 2013/14, deren Einstellungen von den Autoren mit einem selbst konzipierten Messinstrumentarium erfasst wurden. Es soll ermöglichen, die Wertschätzung einer "pluralen Gesellschaft" und der "Öffnung des Heimatkonzepts für ethnische Minderheiten" abbilden zu können.