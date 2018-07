Unter den Opfern des Angriffs in einem Einkaufszentrum in München vom Freitagabend sind fünf Jugendliche. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag. Die vier anderen Toten neben dem mutmaßlichen 18 Jahre alten Täter seien Erwachsene, sagte die Polizei bei einer Pressekonferenz am Samstagmittag.

Einen Tag nach dem Angriff steht die Stadt noch immer unter Schock. Unklar sind weiterhin die Motive des Täters. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass der 18-Jährige als Einzeltäter handelte. Zuvor war von möglicherweise drei Tätern die Rede.

Auch am Vormittag ging die Spurensuche am Tatort weiter. Das Gebiet um das Einkaufszentrum ist weiterhin abgesperrt. Außerdem durchsuchte die Polizei im Stadtteil Maxvorstadt ein Haus. Das SEK sei schon um kurz nach zwei Uhr in die Wohnung eingedrungen, berichten Medien. Noch wurde nicht erklärt, ob dies die Wohnung des Täters oder die seiner Eltern ist. Einzelheiten zum Ermittlungsstand sollen im Laufe des späten Vormittags mitgeteilt werden. Mittlerweile hat die Polizei für die Stadt München Entwarnung gegeben.

Das Bundessicherheitskabinett tritt am Mittag in Berlin zusammen, um über die Sicherheitslage nach dem Vorfall in München zu beraten. Kanzlerin Angela Merkel, Kanzleramtschef Peter Altmaier und Innenminister Thomas de Maizière sowie weitere Minister und Vertreter der Sicherheitsbehörden werden nach Angaben eines Sprechers dabei sein. Der Bundesinnenminister trifft sich außerdem mit den Spitzen von Verfassungsschutz, BND und BKA in Berlin zu einer Lagebesprechung. Der CDU-Politiker ordnete Trauerbeflaggung in ganz Deutschland an.

De Maizière, der zum Zeitpunkt der Tat auf dem Weg in die USA war, machte sich umgehend auf den Rückweg nach Deutschland. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer berief sein Kabinett zu einer Sondersitzung am Samstag ein. Der CSU-Politiker zeigte sich "tief erschüttert". Die "brutale und menschenverachtende Tat" erfülle alle "mit Trauer und Schrecken", sagte Seehofer.



Täter tötete sich offenbar selbst

Nach Angaben des Polizeipräsidenten begann der Angriff um kurz vor 18 Uhr in einem Schnellrestaurant. Anschließend habe der 18-Jährige Schüsse beim Olympia-Einkaufszentrum im Stadtteil Moosach abgegeben und dann die Flucht ergriffen. Ersten Ermittlungen zufolge schoss der Täter mit einer Pistole. Eine Zivilstreife sei schon früh auf den Mann gestoßen und habe auch auf ihn geschossen. Es sei aber noch unklar, ob der Täter dabei auch getroffen wurde.

Die Leiche des mutmaßlichen Täters wurde später etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt gefunden. Er habe sich wahrscheinlich selbst erschossen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der Täter neun Menschen getötet und mehrere Menschen verletzt.



Die Hintergründe der Tat und das Motiv seien noch völlig unklar, sagte Polizeipräsident Hubertus Andrä. Für eine Aussage darüber, ob die Tat eher ein Amoklauf oder ein Terroranschlag gewesen sei, sei es noch zu früh. Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund gab es den Behörden zufolge zunächst nicht.



Der mutmaßliche Angreifer hatte laut Polizei die deutsche und iranische Staatsbürgerschaft. Er soll in Deutschland geboren worden sein. Der Polizei sei er in der Vergangenheit nicht aufgefallen.

Viele Menschen in München durchlebten eine Nacht der Angst. Polizeipräsident Andrä sprach von einer "massiven Verunsicherung der Bevölkerung". Bei der Polizei seien etliche Hinweise zu Schießereien oder Geiselnahmen im Stadtgebiet eingegangen, von denen sich aber keiner bestätigt habe. Rund hundert Menschen seien ins Polizeipräsidium gekommen, um dort Schutz zu suchen.