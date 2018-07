Es ist ein ganz anderer, düsterer Akzent nach dem Jubel der Massen auf dem Weltjugendtag: Papst Franziskus ist am Vormittag zu einem Besuch im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz eingetroffen. An dem Ort unvorstellbarer Nazi-Verbrechen durchschritt er das Eingangstor des früheren Stammlagers, mit der zynischen Aufschrift "Arbeit macht frei".



Nach einer kurzen Fahrt in einem E-Mobil durch eine Straße zwischen den Blocks zog sich Franziskus auf eine Bank zurück und verharrte dort etwa 15 Minuten im stillen Gebet. Anschließend traf er mehrere Überlebende des Holocaust und sprach mit ihnen. Dann zündete er an der sogenannten Todeswand, an der Menschen erschossen wurden, eine Kerze an.

Am dritten Tag seiner Polen-Reise betete Franziskus auch in der Todeszelle des Franziskanermönchs Maximilian Kolbe, der vor 75 Jahren in Auschwitz ermordet wurde.



In Auschwitz-Birkenau, dem eigentlichen Vernichtungslager, ermordeten die Nationalsozialisten mehr als 1,1 Millionen vor allem jüdische Menschen. Franziskus ist nach Papst Johannes Paul II. und Benedikt XVI. der dritte Papst, der das Vernichtungslager im Süden Polens besucht.



Der Papst ist einer Einladung ehemaliger Häftlinge gefolgt. Es werde "eine andere Erfahrung", hatte Vatikan-Sprecher Federico Lombardi bereits am Donnerstagabend angekündigt. "Der Papst hat entschieden, diesen Moment in Stille zu erleben." Es werde ein Tag des Leidens sein. "Es wird ein Tag sein, an dem der Schmerz im Mittelpunkt steht."

Eine neue Ebene des Schmerzes

Ronald Lauder, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, sprach von einer angemessenen Geste. Auch Michael Schudrich, der Oberrabbiner von Polen, zeigte Verständnis für das päpstliche Schweigen am Ort des nationalsozialistischen Massenmords. Auch vielen Besuchern versage in Birkenau die Sprache, sagte Schudrich. Dort werde eine "neue Ebene des Schmerzes" erfahren.

Das Schweigen von Franziskus bedeute nicht, dass der Pontifex die Besonderheit des Holocaust nicht erkenne, sagte Abraham Skorka, Rabbiner der jüdischen Gemeinde von Buenos Aires, den ein freundschaftliches Verhältnis mit Franziskus verbindet. "Das 20. Jahrhundert war voll schrecklicher Völkermorde. Doch die Schoah war etwas besonderes, die erste fabrikmäßige Ermordung von Menschen."

Nach dem Besuch in Auschwitz wird Franziskus zunächst eine Kinderklinik besuchen und dann in Krakau auf dem Weltjugendtag den Kreuzweg beten.