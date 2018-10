Es ist ein unrühmliches Karriereende für einen der einflussreichsten Medienmanager der USA: Der Chef des konservativen US-Fernsehsenders Fox News, Roger Ailes, ist zurückgetreten, nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut geworden waren. Der 76-Jährige gebe seine Funktion mit sofortiger Wirkung ab, teilte das Unternehmen mit. Der Verwaltungsratschef des Mutterkonzerns 21st Century Fox, Rupert Murdoch, werde Ailes Posten vorübergehend übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden sei.

Ailes war vor zwei Wochen von der früheren Fox-News-Moderatorin Gretchen Carlson verklagt worden. Sie warf ihm sexuelle Belästigung vor und beschuldigte ihn, sie entlassen zu haben, weil sie seine Annäherungsversuche zurückgewiesen habe. Daraufhin gab es Medienberichte, wonach auch andere Mitarbeiterinnen des Senders Missbrauchsvorwürfe gegen Ailes erheben.

Wie die New York Times berichtet, erhält Ailes zum Abschied eine Zahlung von 40 Millionen Dollar. Dem Bericht zufolge sei dies Bestandteil einer Vereinbarung, die Ailes außerdem dazu verpflichte, keinen Konkurrenzsender von Fox News zu starten.

Ailes, der als Berater mehrerer republikanischer US-Präsidenten tätig war, stand seit der Gründung des Senders vor zwei Jahrzehnten an der Spitze von Fox News und ist ein langjähriger Vertrauter des 85-jährigen Medienunternehmers Murdoch. Dieser dankte ihm für seine "brillante" Arbeit beim Aufbau des inzwischen erfolgreichsten US-Nachrichtensenders.





Murdoch, der die Verantwortung für das Tagesgeschäft seines Medienkonzerns im vergangenen Jahr an seine Söhne übertragen hatte, kündigte an, er werde dafür sorgen, dass Fox News weiterhin "eine unverkennbare und starke Stimme" bleibe. Damit zielte er auf das Programm des Senders, das dezidiert einen Kontrast zu eher liberaleren Sendern wie CNN und ABC bieten soll. Für Ailes und Murdoch war Fox News das Forum für die konservative Meinung in den USA.