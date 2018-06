Das Fehlen der israelischen Vorwahl auf einer Telefonliste des Hotels Kempinski hat einen Eklat ausgelöst. Der französische Regisseur Claude Lanzmann warf dem Berliner Haus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor, die Nummer auf Betreiben arabischer Gäste absichtlich gelöscht zu haben. Auf Nachfrage habe ihm ein Mitarbeiter des Unternehmens gesagt: "Monsieur, es macht mich glücklich, dass Sie diese Frage aufwerfen. Ich bin selbst Jude, es handelt sich bei der Maßnahme um eine bewusste Entscheidung der Direktion des Kempinski-Hotels." Die Mehrheit der Kundschaft seien Araber, und diese hätten verlangt, dass Israel gestrichen werde.

Dass Israel in der deutschen Hauptstadt so "ausradiert" worden sei, habe ihn geschockt, schrieb Lanzmann. "Wie ist es möglich, im Jahre 2016 in Berlin, der Hauptstadt des neuen Deutschlands, dass Israel eliminiert, getilgt, ausgemerzt wird?" Der Vorfall ist besonders pikant, weil er ein Hotel betrifft, dessen Namensgeber Jude war. Berthold Kempinski wurde einst von den Nationalsozialisten enteignet, die Familie verfolgt.



Das Hotel wies die Vorwürfe zurück, Israels Vorwahl wegen arabischer Gäste von der Liste gestrichen zu haben: "Es gab und gibt keine Anweisung seitens der Hoteldirektion und auch nicht von der Kempinski AG, die israelische Vorwahl nicht in die Ländervorwahl-Liste aufzunehmen", heißt es in einer Mitteilung. "Dies würde auch unseren Grundsätzen von Gastfreundschaft und Offenheit gegenüber allen Menschen widersprechen." Die Liste sei keine vollständige Auflistung aller 193 Ländervorwahlen weltweit, sondern eine Auswahl. Es gebe keinen dezidierten Grund, dass Israel nicht genannt war, nun sei es auf der Liste zu finden.



Inzwischen sei die Vorwahl ergänzt worden. "Sollten wir mit dem Fehlen der israelischen Vorwahl die Gefühle von Herrn Lanzmann verletzt haben, so bitten wir aufrichtig, dies zu entschuldigen", heißt es in einer Mitteilung.

Lanzmann ist vor allem durch seinen Film Shoah bekannt geworden. Der neuneinhalbstündige Dokumentarfilm über den Völkermord an den europäischen Juden wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Der 1925 als Sohn jüdischer Eltern in Paris geborene Lanzmann kämpfte im französischen Widerstand gegen das NS-Regime, studierte in Frankreich und Deutschland Philosophie und war in den Jahren 1948 und 1949 Dozent an der neugegründeten Freien Universität Berlin.