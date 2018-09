Der Einsatzwille der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer in Deutschland ist weiterhin hoch. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung in bundesweit 17 Kommunen. Die Strukturen der Hilfsinitiativen werden zudem immer professioneller. Demnach sind viele Initiativen, die spontan als Nothilfe gegründet wurden, derzeit dabei, sich zu institutionalisieren. Einige Initiativen haben demnach bereits Vereine gegründet.

"Das ist wichtig, damit Engagement langfristig wirkt", sagte Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied der Bertelsmann-Stiftung. Auch die Kooperation zwischen Initiativen, Verwaltung und Verbänden funktioniert laut der Studie immer besser. Die Initiativen übernehmen auch Aufgaben, die eigentlich der Staat übernehmen müsste. Dazu zählen die Versorgung der Flüchtlinge mit Lebensmitteln, Kleidung und Wohnraum.



Die Motivation der ehrenamtlichen Helfer sei "in hohem Maße stabil", sagte Bettina Windau, Direktorin des Programms "Zukunft der Zivilgesellschaft" bei der Stiftung dem Deutschlandradio. Die Ehrenamtlichen seien außerdem nicht generell überfordert, hätten aber einen Bedarf an Unterstützung.



Mit der Unterstützung von Flüchtlingen bei Behördengängen, beim Einstieg in die Schulbildung oder Praktika oder bei der Sprachförderung übernehmen die Helfer der Studie zufolge eine "wichtige Lotsenfunktion" bei der Integration. Ohne die ehrenamtlichen Helfer hätten die Flüchtlinge "wenig Kontakt mit der Zivilgesellschaft". Die Kommunen sollten der Studie zufolge ehrenamtliche Initiativen noch mehr unterstützen.



Die Studie sieht vor allem Bedarf, die Helfer bei der Koordination zu unterstützen. Der Aufwand von Koordinationsarbeiten übertrifft demnach mit 40 Wochenstunden den Umfang für ein Ehrenamt. Es müsse ausreichend Stellen für Koordinatoren geben. Zudem seien mehrsprachige Verwaltungsmitarbeiter nötig. Bislang müssten oft ehrenamtliche Dolmetscher einspringen, was "kein akzeptabler Dauerzustand" sei. Außerdem sollten mehr Flüchtlinge in die ehrenamtliche Betreuung eingebunden werden.



Wichtiges Zeichen nach Anschlägen

Viele Initiativen seien nicht nur mit dem Ziel gegründet worden, Flüchtlingen zu helfen, sondern auch um die Willkommenskultur zu unterstützen. Nach den Anschlägen von Ansbach und in Würzburg seien ehrenamtliche Helfer in Flüchtlingsunterkünften noch wichtiger für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die Arbeit der Helfer sei "entscheidend" für die Integration, so das Ergebnis der Studie.