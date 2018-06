ZEIT ONLINE: Selbst nach der Gastarbeiterzeit galten Türkeistämmige lange nur als Gäste, die nie richtig dazugehören würden. Nun fordert die Kanzlerin von ihnen "Loyalität zu unserem Land". Ist das ein Fortschritt?

Martin Sökefeld: Die entscheidende Frage ist, was mit "Loyalität" gemeint ist. Wenn damit gemeint ist, dass man sich an Gesetze halten soll, dann ist das eine selbstverständliche, banale Forderung. Wenn sie sich aber nur an den türkischstämmigen Teil der Bevölkerung richtet und nicht an alle Bürger, dann wird deutlich, dass die Einwanderer und ihre Nachkommen unter besonderer Beobachtung und einem Vorbehalt stehen. Es ist die klassische Denkfigur in Bezug auf Einwanderer in Deutschland: Auf der einen Seite gibt es das "Wir" und auf der anderen Seite "die Anderen", "die Türkischstämmigen". Der Fortschritt ist so gesehen nur graduell.

ZEIT ONLINE: Im Gegenzug versprach Merkel, ein offenes Ohr für die Anliegen der Eingewanderten zu haben. Was ist davon zu halten?

Martin Sökefeld ist Professor für Ethnologie an der LMU München. Zu seinen Schwerpunkten zählen Identitätstheorie, Transnationalismus und Islam.

Sökefeld: Eine demokratisch gewählte Regierung sollte immer ein offenes Ohr für die Bürger haben. Ein Tausch von Loyalität gegen Zuhören erinnert eher an Klientelismus und politische Patronage als an eine liberale, aufgeklärte Demokratie. Loyalität impliziert weiterhin eine gewisse Aufgabe von Kritik und Reflexion, weshalb ich das Konzept problematisch finde. Abgesehen davon kann man nicht fordern, dass sich Menschen zugehörig fühlen sollen. Zugehörigkeit entwickelt sich, wenn es das gesellschaftliche Umfeld erlaubt. Das scheint derzeit nicht ganz gegeben. In einer Studie der Uni Münster gab mehr als die Hälfte der Türkeistämmigen an, sich in Deutschland nicht sozial anerkannt zu fühlen, egal wie sehr sie sich dafür anstrengen.

ZEIT ONLINE: Wie erklären Sie sich das?

Sökefeld: Wir haben es hier mit einem Paradoxon zu tun. Auf der einen Seite stellt man Zugehörigkeit als mögliche, aktive Entscheidung hin, und auf der anderen Seite betont man genau dadurch, dass die Leute nicht oder noch nicht dazugehören. Oft geschieht das subtil, wenn man zum Beispiel immer wieder auf den vermeintlich schwierigen Namen, auf die guten Deutschkenntnisse oder eben die Loyalität angesprochen wird. Die Normalität der Zugehörigkeit wird damit permanent infrage gestellt.

ZEIT ONLINE: Lässt sich dieses Paradoxon auflösen?

Sökefeld: Weniger Hysterie würde helfen. Die Diskussion über Integration schafft das Gegenteil: Sie verfestigt Sonderkategorien, anstatt sie aufzulösen. Für die früheren Gastarbeiter und ihre Nachfahren, aber auch davon unabhängige türkische Einwanderer gibt es zahlreiche Begriffe: Türkischstämmige, Türkeistämmige, Deutschtürken, Menschen mit türkischem Hintergrund, türkische Community, deutsch-türkische Community – und oft genug immer noch einfach nur "Türken". Manchmal sind mit den Bezeichnungen auch Kurden und Aleviten gemeint, manchmal nicht. Allein die Begriffsverwirrung zeigt, wie heterogen und schwer fassbar diese Menschen heute sind. Sie trotzdem immer wieder in eine Gruppe zu zwingen, erschwert die viel gewünschte Normalität.