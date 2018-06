Die Zahl der Toten infolge eines Erdbebens in Mittelitalien ist auf mindestens 73 gestiegen. Das teilte die italienische Zivilschutzbehörde in Rom mit. 53 Menschen seien in den Orten Amatrice und Accumoli umgekommen, 20 in der Gemeinde Arquata del Tronto in den Marken. Viele Menschen seien im Krankenhaus gestorben, unter ihnen ein kleines Mädchen, das aus den Trümmern gezogen worden war.



UPDATE vom 28. August: Mittlerweile wurden 291 Tote in Folge des Erdbebens registriert. Alles zum Erdbeben in Zentralitalien lesen Sie auf dieser Seite.

Auf Luftbildern ist erkennbar, dass große Teile von Amatrice zerstört wurden, das für seine historische Altstadt berühmt ist. Wegen eines in zwei Tagen geplanten Stadtfestes waren zahlreiche Touristen in der Stadt, darunter viele Jugendliche. Bürgermeister Sergio Pirozzi sagte dem Staatssender Rai: "Wir hören noch Stimmen unter den Trümmern. Es muss alles getan werden, um die Menschen zu retten." Auch das Krankenhaus wurde schwer beschädigt, Patienten wurden auf die Straße gebracht.



Der Erdstoß mit Zentrum in der Provinz Rieti war in der Nacht zu Mittwoch in den Regionen Latium, Umbrien, den Marken und bis in die Hauptstadt Rom zu spüren. Besonders betroffen war die Gebirgsregion Apennin.



Helfer suchen in den Trümmern völlig zerstörter Häuser weiter nach Überlebenden und Opfern. Tausende Menschen sind obdachlos geworden, 2.500 sollen es allein in Accumoli sein. Der Bürgermeister der Stadt, Stefano Petrucci, sagte: "Wir müssen eine Zeltstadt für die gesamte Bevölkerung organisieren. Obwohl August ist, herrschen hier nachts zehn Grad."

Regierungschef Matteo Renzi hat der Region Unterstützung zugesagt. "Wir lassen niemanden alleine", sagte er in einer kurzen Erklärung in Rom. Es gehe nun vor allem darum, weitere Opfer aus den Trümmern zu retten. Renzi dankte den Helfern, die teils vom ersten Moment mit bloßen Händen nach Verschütteten gegraben hatten. Später will er in das Erdbebengebiet reisen.

"Die Hälfte des Ortes gibt es nicht mehr"

Die Lage ist auch Stunden nach dem Beben noch unübersichtlich. Die Rettungsdienste konnten einige Orte in der bergigen Gegend nur schwer erreichen, die Zerstörung ist teilweise sehr groß. Vor allem die kleineren Ortschaften Amatrice und Accumoli wurden getroffen. "Die Hälfte des Ortes gibt es nicht mehr. Die Menschen sind unter den Trümmern", sagte der Bürgermeister von Amatrice dem Nachrichtensender RaiNews24. Straßen waren blockiert, der Strom war ausgefallen. Der Bürgermeister forderte Hilfe per Hubschrauber. Ein Einwohner sagte dem Sender: "Alles ist kaputt." Auch das Militär wurde mobilisiert, um Hilfe zu leisten.

Das Beben beschädigte auch Krankenhäuser in den betroffenen Regionen, die Patienten müssten weggebracht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Auch Seniorenheime wurden geräumt. Ein Einwohner des Dorfes Arquata sagte dem Sender RaiNews24: "Die Menschen sitzen auf dem zentralen Platz fest, viele Häuser sind eingestürzt."