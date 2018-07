Ein Angreifer hat am Mittwochabend in London auf offener Straße mit einem Messer auf Passanten eingestochen: Eine Frau starb nach Polizeiangaben noch am Tatort, mindestens fünf weitere Menschen wurden verletzt. Der 19-jährige Täter wurde festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürften psychische Probleme bei den Beweggründen des Täters eine wichtige Rolle gespielt haben, allerdings wollte sie auch einen terroristischen Hintergrund nicht ausschließen.

Der erste Ermittlungsstand lege nahe, "dass die mentale Gesundheit ein wichtiger Faktor in diesem Fall" sei, hieß es in einer Stellungnahme der Londoner Polizei am frühen Morgen. "In diesem Stadium werden wir aber selbstverständlich in alle Richtungen ermitteln, womit Terrorismus als Tatmotiv eine Spur bleibt, der wir nachgehen werden." Zur Identität des Festgenommenen machte die Polizei keine Angaben.

Nach Polizeiangaben ging der Täter gegen 22.30 Uhr am Russell Square, einem begrünten Platz in der Londoner Innenstadt, auf Menschen los. Mindestens sechs Menschen seien verletzt worden; eine Frau sei vor Ort behandelt worden, sei aber an ihren schweren Verletzungen gestorben. Der Täter sei von einem Beamten mit einem Taser überwältigt und festgenommen worden. Zwischen dem ersten Alarmruf bei der Polizei und der Festnahme seien sechs Minuten vergangen.

Erst am Sonntag hatte Londons Polizeichef Bernard Hogan-Howe vor Terroranschlägen in der Metropole gewarnt. Die Frage sei nicht, ob es einen solchen Anschlag geben werde, sondern wann er sich ereigne, hatte Hogan-Howe gesagt. "Als Verantwortlicher für die Abwehr einer solchen Attacke würde ich gerne beruhigen. Aber ich fürchte, ich kann das nicht tun." Am Mittwoch dann gab Scotland Yard bekannt, dass künftig verstärkt bewaffnete Polizeikräfte in der Stadt eingesetzt werden sollen – britische Polizisten sind in der Regel nicht mit Schusswaffen ausgestattet.