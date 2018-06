Mehr als ein Jahr nach dem Tod des 25-jährigen Afroamerikaners Freddie Gray kritisiert das Justizministerium der Vereinigten Staaten den Umgang mit schwarzen Bürgern in der Stadt Baltimore. Dies berichtet die New York Times mit Verweis auf eine Analyse des Ministeriums. Demnach würden Bürger mit afroamerikanischen Wurzeln schon häufig wegen kleinerer Vergehen von der Polizei festgehalten.



Das Justizministerium stellt in seinem Report fest, dass die Polizei in Baltimore seit Jahren Schwarze, die einen Großteil der Bevölkerung ausmachen, schlechter behandelt. Sie werden, so der Bericht, systematisch häufiger angehalten, verhaftet oder gesucht. Oft nur aufgrund kleinerer Provokationen.



Beleg für die Diskriminierung ist in dem Bericht das Beispiel eines Mannes Mitte 50. Er wurde innerhalb von vier Jahren mehr als 30 Mal von der Polizei angehalten. Für keine dieser Kontrollen habe es einen kriminellen Verdacht gegeben, heißt es in dem Bericht. Laut der Analyse von insgesamt 410 Fällen hätten die Polizeikontrollen in der Stadt zu 95 Prozent einen rassistischen Hintergrund gehabt.

Der Fall Gray

Der Tod des 25-jährigen Freddie Gray im April 2015 hatte zu Protesten in Baltimore geführt und der landesweiten Bewegung Black Lives Matter Auftrieb gegeben. Zehntausende gehen seitdem immer wieder auf die Straße, um auf den Zusammenhang von Polizeigewalt und Rassismus im Land aufmerksam zu machen. In den USA werden immer wieder Fälle bekannt, in denen Polizisten auf unbewaffnete schwarze Personen schießen und sie tödlich verletzen. Zuletzt waren in Dallas Polizisten erschossen worden, nachdem es in Baton Rouge und Minnesota zu tödlichen Fällen von Polizeigewalt gekommen war.



Gray war an einem Genickbruch gestorben, den er sich nach seiner Festnahme in einem Polizeiwagen zugezogen hatte. Er war gefesselt, aber nicht angeschnallt transportiert worden. Die Polizisten hatten keinen Krankenwagen gerufen, als der verletzte Gray darum gebeten hatte, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Die Verfahren gegen alle sechs Polizisten, die im Zusammenhang mit dem Tod von Gray in Baltimore angeklagt waren, wurden eingestellt.

Ray Kelly, Leiter der No Boundaries Coalition in West Baltimore, glaubt nicht, dass es bei dem Bericht noch um Gerechtigkeit für Gray ginge, sondern um die Gerechtigkeit für die Gesellschaft und einen Großteil der Bevölkerung in der Stadt.

Probleme zwischen Polizei und schwarzer Bevölkerung

In der Vergangenheit wurde das Verhältnis zwischen der Polizei und der schwarzen Bevölkerung in den USA auf die Probe gestellt. Nach dem Tod von Alton Sterling in Louisiana und Philando Castile in Minnesota gingen die Menschen im Land auf die Straße. "No justice, no peace, no racist police" lautete einer der Rufe der Black-Lives-Matter-Bewegung.

"Vorfälle wie die, von denen wir jetzt hören, gibt es, seit es die Polizei selbst gibt, nur bekommen sie jetzt erst die nationale Aufmerksamkeit", sagte Karen Dolan vom liberalen Institute for Policy Studies in Washington. Die Polizei blicke auf "Generationen mit Diskriminierung" zurück. Die heutigen Behörden hätten laut Dolan ihre Wurzeln in den berüchtigten slave patrols des amerikanischen Südens, deren Aufgabe es war, Sklaven an Flucht und Aufstand zu hindern. Das Bild der Schwarzen als Hauptquelle für Unruhe, Diebstähle und Vandalismus sei in der Idee von Recht und Ordnung entsprechend tief verankert.