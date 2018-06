Bei einem Feuer in einer Bar im nordfranzösischen Rouen sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Weitere sechs seien verletzt worden, teilte Innenminister Bernard Cazeneuve in der Nacht zu Samstag mit. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Die örtliche Zeitung Paris-Normandie meldete, der Brand habe sich in der Nacht zum Samstag im Keller der Bar Cuba Libre ereignet. Der Raum war demnach für eine Geburtstagsfeier angemietet worden. Als Kerzen angezündet worden seien, habe die Decke Feuer gefangen. Zuvor hatte es Medienberichte über eine Explosion gegeben. Anwohner hatten möglicherweise das Zerbrechen der Scheiben durch die Hitze des Brandes fälschlicherweise für eine Detonation gehalten.

Die meisten Todesopfer, deren Identität zunächst nicht feststand, sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Einer der Verletzten schwebt nach Angaben der Präfektur von Seine-Maritime in Lebensgefahr. Die Arbeiten der Feuerwehr waren gegen 3 Uhr morgens abgeschlossen.

In der Region war Ende Juli ein Priester von zwei Islamisten ermordet worden. Die beiden Täter hatten den 85-jährige Pater Jacques Hamel am 26. Juli während der Morgenmesse in der Kleinstadt Saint-Étienne-du-Rouvray angegriffen. Bei der Trauerfeier am Dienstag hatten ihm rund 2.000 Menschen in der Kathedrale von Rouen das letzte Geleit gegeben.