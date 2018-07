Vor einem Hotel in Südthailand ist eine Autobombe explodiert, dabei wurde eine Frau getötet. 30 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben zum Teil schwer verletzt. An dem Hotelgebäude sei "beträchtlicher Schaden" entstanden. Bei einer zweiten Explosion etwa 20 Minuten zuvor gab es Medienberichten zufolge keine Verletzten.

In der muslimischen Region Pattani nahe der Grenze zu Malaysia kämpfen seit Langem Aufständische gegen die thailändische Regierung in Bangkok. Viele westliche Botschaften, darunter das Auswärtige Amt, raten ihren Bürgern von Reisen in die Gegend ab. Fast jeden Tag kommt es dort zu Gewalttaten.

Anfang August waren in fünf Städten im Süden Thailands mindestens zehn Sprengsätze explodiert. Die Täter planten ihre Taten vor allem in Urlaubsorten. So explodierten am 11. und 12. August im Badeort Hua Hin auf der Insel Phuket und im äußersten Süden des Landes insgesamt elf Sprengsätze. Vier Menschen starben, 35 wurden verletzt. Unter den Verletzten waren auch vier Deutsche. Bei den Toten handelte es sich um Thailänder.

Für die thailändische Militärführung bedeutete die Anschlagsserie einen Rückschlag. Nach ihrem Putsch 2014 hatten sich die Militärs als die Kraft inszeniert, die für Stabilität und Sicherheit sorgen könnte.