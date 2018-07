Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes haben an der Marienbrücke in Dresden eine Sprengsatz-Attrappe gefunden. Wie die Polizei mitteilte, stießen sie am Donnerstagnachmittag an einem Pfeiler der Eisenbahnbrücke auf eine Plastiktüte mit mehreren Gläsern, aus denen Drähte ragten. Die Polizei forderte Spezialisten des Landeskriminalamtes an, um die Gegenstände zu untersuchen. Die Experten stellten fest, dass es sich um eine Attrappe handelte.

Ob es einen Zusammenhang mit den Anschlägen vom Montag gebe, werde geprüft, teilte die Polizei mit. Am Montagabend waren zwei Sprengsätze innerhalb kurzer Zeit vor der Tür einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums in Dresden explodiert, wo am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober der Empfang des Bundespräsidenten ausgerichtet wird. Menschen wurden nicht verletzt.



Die Suche nach den Tätern hat noch keine heiße Spur erbracht. Ein angebliches Bekennerschreiben im Internet, dessen Echtheit noch geprüft wird, hatte am Mittwoch für Verwirrung gesorgt. Das Schreiben war auf einer linken Internetseite aufgetaucht und schnell von dort wieder verschwunden. Die Antifa distanzierte sich aber in einer Mitteilung davon.

Lieber einmal zu viel die Polizei rufen

Als Konsequenz aus den Anschlägen setzte die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen für die Feierlichkeiten schon zu Beginn der Woche und damit vorzeitig in Kraft. Nach dem Fund der Sprengsatz-Attrappe an der Marienbrücke kontrollierten Polizisten verstärkt weitere Bauten. Eine Sprecherin sagte: "Es sind natürlich alle aufgefordert, verstärkt zu schauen, ob es etwas Ungewöhnliches gibt – dies gilt auch für die Bevölkerung". Es gelte das Motto: Lieber einmal zu viel anrufen.

Das Einheitsfest wird nach den Terrorattacken von Paris, Nizza, Brüssel oder München so gut geschützt wie noch nie. Die Innenstadt ist komplett gesperrt. 2.600 Beamte sind in Uniform oder zivil unterwegs. 1.400 schwere Betonsteine sollen ein Attentat wie das im Juli in Nizza verhindern. Für die Veranstaltungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Joachim Gauck und weiteren Repräsentanten des Staates gilt die höchste Sicherheitsstufe.