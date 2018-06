Angesichts der Verwüstungen durch Hurrikan Matthew in Haiti hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon eine "massive Antwort" der internationalen Staatengemeinschaft gefordert. Rund 1,4 Millionen Menschen in dem Karibikstaat benötigten Hilfe, Ernte und Nahrungsmittelvorräte seien vernichtet und mehr als 300 Schulen beschädigt, sagte Ban am Montag. "Einige Städte und Dörfer sind fast von der Landkarte getilgt worden." Je mehr betroffene Gebiete erreicht würden, umso deutlicher zeige sich die Hilfsbedürftigkeit in Haiti, sagte Ban.

Derzeit wächst in Haiti die Angst vor einer Cholera-Epidemie. Das einzige Krankenhaus in der zerstörten Küstenstadt Port-Salut im Süden des Karibikstaats meldete am Sonntag einen ersten Cholera-Toten. Auch in anderen Gebieten im Süden Haitis starben Menschen an der Durchfallerkrankung.

Matthew hatte am Dienstag vergangener Woche die südliche Hälfte des verarmten Landes verwüstet. Nach vorläufigen Angaben der Behörden kamen 372 Menschen ums Leben, es wird jedoch befürchtet, dass die Zahl der Toten deutlich höher liegt. Manche Regionen sind noch immer vom Rest des Landes abgeschnitten, entsprechend unüberschaubar ist die Situation für die Hilfskräfte vor Ort. In einigen Städten sind nach Angaben von Hilfsorganisationen 80 Prozent der Häuser zerstört oder beschädigt. Viele Gegenden sind auch eine Woche nach dem Hurrikan noch ohne Strom, Wasser und Nahrungsmittel sind knapp.

Am Wochenende hatte sich der Hurrikan auf seinem Weg entlang der US-Küste abgeschwächt. In seinem Zentrum waren nur noch Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde registriert worden. Der Wirbelsturm schrammte an der Küste der US-Bundesstaaten Florida und South Carolina entlang und bewegte sich am Strand von North Carolina in Richtung Nordosten. Entlang der Küste bestehe in den kommenden Stunden weiter die Gefahr lebensgefährlicher Überschwemmungen, warnte das National Hurricane Center (NHC). US-Präsident Barack Obama erklärte North Carolina zum Notstandsgebiet.

In South Carolina brachten Rettungskräfte rund 150 Menschen vor Überflutungen in Sicherheit. Der Fluss Lumber sei über die Ufer getreten, nachdem mehr als 380 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen seien, berichteten Anwohner.