"Kindern wurde mit Prügel eingetrichtert, wie man eine Waffe benutzt"



Als Kämpfer des "Islamischen Staates" im Juni 2014 Mossul eroberten, meldete sich kurze Zeit später ein Blogger unter dem Decknamen "Mosul Eye" aus der irakischen Stadt zu Wort. Mit wenigen Unterbrechungen dokumentierte der Autor in den folgenden Jahren unter Lebensgefahr den Alltag unter der Herrschaft der Dschihadisten. Er berichtete über die Exekutionen und Vertreibungen von Schiiten, Christen und anderen Minderheiten, über die Zerstörung von Kulturgütern, über die anfängliche Unterstützung vieler Sunniten für den IS, die bald in Opposition und Proteste umschlug, und über die militärischen Vorkehrungen des IS in Erwartung der Offensive zur Befreiung der Stadt. Immer wieder debattierte er auch mit IS-Mitgliedern in Mossul, indem er sich selbst als "frommer Gläubiger" ausgab. So kam er an Informationen über deren Organisation, die Rolle ausländischer Kämpfer aber auch die Kollaboration irakisch-sunnitischer Stämme, die – wie er schrieb – die multiethnische und multikonfessionelle Urbanität Mossuls genau so hassen wie vor ihnen schon Saddam Hussein.



Nun, da Antiterroreinheiten, irakische Armee und schiitisch dominierte Milizen nach der Befreiung des Ostteils der Stadt auch in den Westteil vorrücken, warnt der Blogger vor den verheerenden Folgen für die Zivilisten. Er fürchtet auch neue Gewalt, wenn der IS erst einmal vertrieben ist. Und er bittet eindringlich um internationale Hilfe. "Das Auge von Mossul" hält seine Identität bis heute geheim. Das Interview wurde per E-Mail geführt.



ZEIT ONLINE: Im Dezember 2016 gaben Sie bekannt, dass Sie Mossul verlassen haben. Was ist passiert und wie ist Ihre aktuelle Situation?



Mosul Eye: Das war die schwerste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich wollte nicht fliehen, sondern aus eigener Anschauung dokumentieren, was mit meiner Stadt unter der Herrschaft des IS passiert. Und ich wollte den Moment der Befreiung in der Stadt miterleben.



Aber ich musste aus Mossul raus, weil der IS mir langsam auf die Spur gekommen war. Der Dezember 2016 war nicht der Zeitpunkt meiner Flucht, und aus Sicherheitsgründen halte ich das weiterhin geheim. Ich musste auch meine Familie schützen. Ich wollte nicht, dass meine Mutter im Fall meiner Verhaftung meine Hinrichtung würde erleben müssen. Meine Mutter weiß jetzt, dass ich in Sicherheit bin.



ZEIT ONLINE: Sie berichten weiter in Ihrem Blog und per Twitter über den Kampf um Ihre Stadt und beobachten aus nächster Nähe das Vorgehen der irakischen Streitkräfte. Sie haben die Militäroperation wiederholt kritisiert. Wie schätzen sie deren Verlauf ein?



Mosul Eye: Ich stehe der Militäroperation immer noch kritisch gegenüber, weil sie das Ergebnis einer politischen und keiner militärischen Entscheidung war. Die Armee ist zu einer Offensive gedrängt worden, auf die sie noch nicht ausreichend vorbereitet war. In der Schlacht um den Ostteil hat es viele Erfolge gegeben, aber es gibt keinen Plan, keine Roadmap für die Zeit nach dem IS. In den Kämpfen um den Westteil sind jetzt schon viele Zivilisten ums Leben gekommen. Mehr als 10.000 Bewohner sind verwundet oder getötet, Wohnviertel zerstört worden. Die Bombenangriffe halten ununterbrochen an. Offenbar ist man bereit, für die Befreiung hohe Verluste unter der Zivilbevölkerung in Kauf zu nehmen.



Auch die Bedingungen für die Flüchtlinge sind schlimm. Mit dem Beginn der Offensive auf Westmossul flohen immer mehr Menschen Richtung Hammam al-Alil, um festzustellen, dass noch keine Aufnahmelager eingerichtet worden waren. Dann hat man sie weiter nach Qayyara geschickt, wo viele immer noch im Freien kampieren. Diese Menschen sind zum Teil barfuß bis zu 100 Kilometer im Regen gelaufen. Abgesehen von der humanitären Krise, die sich jetzt anbahnt, hat es die Regierung auch versäumt, andere wichtige Probleme anzugehen. Zum Beispiel den Umgang mit Familienangehörigen von IS-Mitgliedern oder gründliche Sicherheitsüberprüfungen.



Meine größte Befürchtung gilt der Frage: Was passiert nach der Befreiung Mossuls? Es gibt keinen klaren Plan.



ZEIT ONLINE: Was wissen Sie über die humanitäre Lage der Menschen, die sich in vom IS kontrollierten Stadtteilen befinden?



Mosul Eye: Es gibt kaum noch Nahrung und Trinkwasser. Kartoffeln und Zwiebeln kann man noch kaufen. Das Kilo Kartoffeln kostet derzeit 2,50 Dollar, für ein Kilo Reis muss man 9 Dollar bezahlen. Mehl, Zucker, Öl und Gemüse sind kaum mehr zu haben. Ärmere Familien essen eine Mahlzeit alle zwei Tage, manche betteln oder suchen Nahrung im Müll. Kinder leiden unter Dehydrierung. Wir haben über acht Fälle berichtet, in denen Menschen aufgrund von Dehydrierung und Unterernährung gestorben sind. Die Menschen haben auf den Straßen Brunnen gegraben, um an Wasser zu kommen. Um kochen zu können, machen viele mit Müll Feuer. Eine medizinische Versorgung für chronische Krankheiten gibt es nicht mehr. Medikamente sind kaum noch zu bekommen. Manche Kliniken haben nur noch Hustensaft und Paracetamol.



Der IS hat die Autos der Menschen konfisziert, um Barrikaden zu bauen und um sie zum Bleiben zu zwingen. Wen sie bei einem Fluchtversuch erwischen, den exekutieren sie wegen der "Flucht aus dem Land des Islams ins Land der Ungläubigen".



ZEIT ONLINE: Wie viel und wie lange kann der IS Ihrer Meinung noch Widerstand leisten?



Mosul Eye: Es gibt weiterhin Anschläge im befreiten Ostteil. Im Westteil nutzt der IS Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Es sind kaum noch ausländische Kämpfer in der Stadt, die meisten sind Einheimische. Die haben nichts mehr zu verlieren. Die werden nicht abhauen, sondern bis zum Letzten kämpfen und es ist ihnen völlig egal, wie viel dabei zerstört wird. Für die Altstadt, die ja im Westteil liegt, kann das die absolute Verheerung bedeuten. Mossul würde in diesem Fall sein historisches arabisch-islamisches Erbe verlieren.



Der IS hat sich in die Viertel der Altstadt eingegraben. Wir konnten sehr genau beobachten, wie und wo sie Scharfschützen und Artilleriestellungen auf Dächern postiert haben, wie sie Hauswände durchbrochen haben, um sich schneller und geschützter bewegen zu können.



ZEIT ONLINE: Viele der IS-Kämpfer in Mossul, so haben Sie berichtet, sind Minderjährige. Wie wurden die rekrutiert?



Mosul Eye: Ich gebe Ihnen einen Beispiel. Im Juli 2014 erfuhr ich, dass IS-Kämpfer acht Kinder einer schiitischen Familie aus Tal Afar (eine Kleinstadt circa 80 Kilometer westlich von Mossul, Anm. d. Red.), deren Eltern sie getötet hatten, hierher gebracht hatten. Vier Jungen und vier Mädchen zwischen 3 und 14 Jahren. Zwei der Jungen wurden abgesondert und in ein Waisenhaus für Jungen gesteckt. Die anderen ließ man zunächst bei ihren Schwestern in einem Heim für Mädchen. Ich habe sie in dem Waisenhaus besucht, wann immer keine IS-Leute da waren. Neben den schiitischen Kindern habe ich auch jesidische Kinder gesehen. Dann erfuhr ich, dass der IS die Jungen in ein Ausbildungslager nach Tal Afar zurückgeschickt hat. Den Kindern wurde mit Prügel eingetrichtert, wie man eine Waffe benutzt. In einem IS-Video habe ich einige Zeit später einen der Jungen erkannt, wie er eine Hinrichtung ausführte. Das war dasselbe Kind, das ich 2014 besucht hatte und das damals um seine ermordete Familie weinte. Dann entdeckte ich ein anderes IS-Video, das andere Kinder zeigte, die ich damals im Waisenhaus besucht hatte. Sie waren zu Kämpfern ausgebildet worden und einige wurden bei Einsätzen in Syrien und im Irak getötet.

Der IS hat enorm viel in die Rekrutierung und Ausbildung von Kindern investiert. Ich schätze deren Zahl auf zwischen 700 und 1.000. Manche wurden als Spione ausgebildet, andere für Mordanschläge. Die meisten sind Kinder aus Mossul. Einige Kinder ausländischer Kämpfer, die ihre Familien mitgebracht haben, sind auch dabei. Ich verfolge die aktuellen Kämpfe im Westteil sehr genau. Es ist offensichtlich, dass sich viele Teenager in den Reihen des IS befinden.



ZEIT ONLINE: Anfang Februar lobten Sie in einem offenen Brief an den irakischen Premierminister Haider al-Abadi die Disziplin und Effizienz der irakischen Spezialeinheiten, die die Speerspitze bei dieser Militäroperation bilden. Sie warnten aber auch, dass die nachrückenden Sicherheitskräfte diese Erfolge und das Vertrauen der Bevölkerung wieder zerstören – durch willkürliche Verhaftungen, Folter, Korruption. Hat sich die Lage im Ostteil seither verbessert oder verschlechtert?



Mosul Eye: Der Alltag ist im Ostteil recht schnell zurück gekehrt. Jugendliche haben sich organisiert, um die Straßen aufzuräumen und die IS-Parolen von den Hauswänden zu entfernen. Viele Bewohner sind allerdings nach wie vor ohne Strom- und Wasserversorgung. Der Gesundheitssektor liegt immer noch am Boden.



Und die Sicherheitslage ist alles andere als stabil: Es gibt kein vernünftiges System, um einheimische IS-Mitglieder und Kollaborateure zu identifizieren. Das Misstrauen wächst, das Risiko steigt, dass Unschuldige denunziert werden. Anti-IS-Milizen haben bereits mehrfach Sunniten gefoltert und getötet – allein aufgrund des Verdachts oder Gerüchts, sie wären beim IS gewesen.



Uns liegen zudem Berichte von Augenzeugen vor, die Raubüberfälle durch Angehörige der Bundespolizei in befreiten Stadtteilen von Mossul schildern.



ZEIT ONLINE: Sie haben wiederholt gefordert, dass die Stadt nach der Befreiung vom IS durch ein internationales Treuhandkomitee mit verwaltet werden sollte. Warum?



Mosul Eye: Seit dem Sommer 2014 steht Mossul unter der Herrschaft einer internationalen terroristischen Organisation, die weltweit zuschlägt. Den IS militärisch zu schlagen, bedeutet nicht, dass die dahinterstehende Ideologie verschwindet. Es ist sehr gut vorstellbar, dass der IS neue Strukturen und Strategien entwickelt und in anderer Form – und womöglich viel stärker – in zwei oder drei Jahren wieder auftaucht. Das allein erscheint mir Grund genug, in Mossul für eine begrenzte Zeit eine Treuhandverwaltung einzusetzen.



Eine wichtige Ursache für den Aufstieg des IS in der Stadt war der frühe Abzug der US-Truppen aus dem Irak im Jahr 2011. Zu diesem Zeitpunkt waren weder die politischen noch die militärischen Institutionen fähig, die Probleme des Iraks unter Kontrolle zu bekommen. Die Folgen des Truppenabzugs waren katastrophal: Es entstand ein Machtvakuum, in das der IS stoßen konnte. Das war der externe Faktor, der zum Aufstieg der Organisation beitrug.



Zu den innerirakischen Ursachen zählt vor allem der Umgang der Regierung in Bagdad wie auch der Provinzregierung von Niniveh mit den Sunniten im Land. Für Mossul ist nach der Vertreibung des IS eines überlebenswichtig: das Sektierertum darf nicht wiederkehren. Die Diskriminierung der Mossulis muss ein Ende haben. Wir wollen eine enge Beziehung zur Regierung in Bagdad. Aber bis auf Weiteres trauen wir weder der nationalen noch der lokalen Regierung zu, Mossuls Angelegenheiten angemessen zu regeln. Das kann man schon an den Zuständen im befreiten Ostteil sehen. Anstatt alle nötigen Ressourcen in den schnellen Wiederaufbau der Infrastruktur und in die Stabilisierung der Sicherheit zu investieren, laufen im Ostteil jetzt alle möglichen Milizen herum und heizen die Spannungen an.



ZEIT ONLINE: Sie fürchten weitere Racheaktionen von Schiiten?



Mosul Eye: Die finden ja schon statt. Schiitische Einheiten gewinnen westlich der Stadt an Einfluss. Das kann besonders für die sunnitischen Bewohner in Tal Afar gefährlich werden. Der IS hat dort 2014 viele Schiiten entweder umgebracht oder vertrieben – und damit gelten nun alle verbliebenen Sunniten als IS-Mitglieder. Sunniten aus Tal Afar stehen derzeit unter Generalverdacht.



Aber es geht nicht nur um Schiiten gegen Sunniten. Der Kampf gegen den IS hat eine Allianz von Gruppen geschaffen, die sich ihrerseits spinnefeind sind. Ist der IS erst einmal aus Mossul vertrieben, brechen diese Konflikte auf – und sie sind viel komplizierter als das Schema "Sunni gegen Schia". Der Führer einer christlichen Miliz hat neulich zum Beispiel ganz unverhohlen vom Religionskrieg gegen die Sunniten gesprochen. Dann gibt es eine Einheit der Schabak, die nach unseren Berichten in Mossul plündert. (Die Schabak sind eine überwiegend schiitische Minderheit turkmenischer Herkunft im Irak, Anm. d. R.). Und dann sind da die "Wächter von Niniveh", eine von der Türkei unterstützte Miliz sunnitischer Stämme, angeführt vom ehemaligen Gouverneur der Provinz, Athil Al-Nujaifi. Die kämpfen gegen den IS, gehen dabei aber äußerst brutal vor. Sollten sie die Kontrolle über Mossul übernehmen, befürchten wir schlimme Racheakte.



Wenn der IS als gemeinsamer Feind erst einmal wegfällt, werden die einzelnen Milizen und ihre Unterstützer – der Iran, die Türkei oder andere Länder – um die Vormacht in Mossul kämpfen. Die irakische Regierung ist viel zu schwach, um das zu unterbinden. Wir brauchen eine Treuhandverwaltung.



ZEIT ONLINE: Kein westliches Land wäre derzeit willens, sich auf ein solches Projekt einzulassen.



Mosul Eye: Ich weiß, wie unmöglich dieses Projekt momentan erscheint. Aber bedenken Sie, was auf dem Spiel steht. Die Demokratie ist im Irak derzeit kein funktionierendes System. Sie verschlimmert die Lage, weil sie Parteien hervorgebracht hat, die an der Regierung beteiligt sind und ihrerseits Milizen unterstützen. Und diese Milizen schaffen sich einen Staat im Staat. Wir aber brauchen in Mossul für wenigstens fünf Jahre eine Struktur, die es uns erlaubt, die Stadt wiederaufzubauen. Wir müssen eigene Sicherheitskräfte in der Provinz Niniveh ausbilden, die den Schutz aller – der Christen, der Schabak, Sunniten, Schiiten, Turkmenen, Kurden und Jesiden – garantieren müssen. Nur so kann ein Klima entstehen, in dem alle Gruppen wieder koexistieren können ohne die Einmischung durch ausländische Akteure wie der Türkei und des Irans.



Wir sind überzeugt: Die EU kann das zusammen mit den USA und einem Mandat der UN leisten. Die Mossulis würden das begrüßen. Ich habe immer wieder mit führenden Persönlichkeiten der Stadt darüber gesprochen. Eine internationale Treuhandverwaltung ist unsere einzige Hoffnung, endlich aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Mossul muss die Chance bekommen, zu einer "offenen Stadt" zu werden, offen für alle Konfessionen und Ethnien. Wenn das hier gelänge, würde es auch auf andere Städte im Irak und auf Syrien ausstrahlen.



ZEIT ONLINE: Was können, was müssen die Mossulis selbst tun, um eine Aussöhnung in ihrer Stadt zu ermöglichen?



Mosul Eye: Wir müssen zunächst vor allem die Christen um ihre Rückkehr bitten. Wir müssen einen regionalen und einen städtischen Rat bilden, in dem alle Konfessionen und Ethnien vertreten sind. Wir müssen so schnell wie möglich ein Verfahren schaffen, das einheimische IS-Mitglieder und Kollaborateure zur Verantwortung zieht. Gleichzeitig muss man zwischen jenen unterscheiden, die freiwillig mit dem IS zusammengearbeitet haben, und jenen, die gezwungen wurden. All die zwangsrekrutierten Kinder und Jugendlichen kann man nicht wie erwachsene Täter behandeln.



Die Stammesführer – auch die, die auf der Seite des IS standen – müssen ihre Bereitschaft zur Versöhnung ankündigen. Und sie müssen sich einem Rechtssystem unterwerfen, das Racheakte verhindert. Das sind die Voraussetzungen für Frieden in dieser Stadt. Wenn die nicht eintreten, geht das Blutvergießen in die nächste Runde.