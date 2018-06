Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die radikal-salafistische Organisation Die wahre Religion (DWR) verboten. "Die Vereinigung bringt dschihadistische Islamisten zusammen, unter dem Vorwand der harmlosen Verteilung des Koran", sagte de Maizière. Die Organisation ist für umstrittene Aktionen verantwortlich, bei denen unter dem Titel "Lies!" in deutschen Großstädten der Koran verteilt wurde. Insgesamt seien 140 Lies!-Aktivisten nach Syrien und den Irak ausgereist, um sich dort dem "Islamischen Staat" anzuschließen, sagte de Maizière.



Hinter der Vereinigung steht der 52-jährige Hassprediger Ibrahim Abou-Nagie. Er hielt sich nach Informationen aus Sicherheitskreisen während der Durchsuchungen nicht in Deutschland auf. Ermittler vermuten den gebürtigen Palästinenser in Malaysia. Dort soll Abou-Nagie eine lokale Umsetzung des Koran-Verteilprojekts Lies! planen. Zu Abou-Nagie wollte sich de Maizière nicht äußern.



Die Organisation Die wahre Religion steht bereits länger im Fokus von Sicherheitsbehörden. Den langen Vorlauf für ein Verbot rechtfertigte de Maizière mit notwendigen Prüfungen und Ermittlungen. Das Verfahren sei das zweitgrößte in der Geschichte des Innenministeriums. Zugleich hob de Maizière hervor, dass sich der Schritt nicht gegen den Islam oder die Verteilung des Koran richte, sondern gegen Extremisten, die die Religion als Vorwand nutzen würden, um gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland zu agieren. "Das muslimische Leben hat einen gesicherten Platz in Deutschland", sagte de Maizière.

Razzien in zehn Bundesländern

Die Polizei setzte das Verbot am Dienstagmorgen mit einer Großrazzia in zehn Bundesländern durch. Hunderte Polizisten durchsuchten mehr als 200 Wohnungen und Büros von Organisatoren und Anhängern von Die wahre Religion.

Schwerpunkte der Polizeieinsätze, die um 6.30 Uhr zeitgleich begannen, waren Hessen mit knapp 65 Durchsuchungen – darunter allein 15 in Frankfurt am Main – sowie Nordrhein-Westfalen und Bayern mit jeweils fast 35 Aktionen. In Niedersachsen durchsuchten die Einsatzkräfte ebenso wie in Berlin 20 Gebäude, in Baden-Württemberg gut 15, in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und in Hamburg je etwa fünf und in Bremen eins. Auch gegen jeweils einen Moscheenverein in Baden-Württemberg und Hamburg lagen Durchsuchungsbeschlüsse vor. In ostdeutschen Flächenländern gab es keine Durchsuchungen.



Ziel der Polizeiaktion waren keine Festnahmen, sondern die Sicherung von Beweisen und Vermögen, hieß es. Erst vor einer Woche war der als Chefideologe der deutschen Salafistenszene bekannte 32-jährigen Iraker Abu Walaa festgenommen worden.

Salafisten vertreten einen am Koran orientierten besonders konservativen Urislam, lehnen westliche Demokratien ab und wollen eine Ordnung mit islamischer Rechtsprechung, der Scharia. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beziffert die Zahl radikal-islamistischer Salafisten in Deutschland im Oktober bei steigender Tendenz auf 9.200. Bei etwa 1.200 Personen wird ein "islamistisch-terroristischer Potenzial" vermutet. Bis Ende vergangenen Monats waren nach Angaben der Sicherheitsbehörden 870 Menschen aus der Bundesrepublik in die IS-Kriegsgebiete in Syrien und im Irak ausgereist, etwa 20 Prozent davon sind Frauen.