Die Nachrichtenagentur Amak, die der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) nahesteht, hat ein Video veröffentlicht, auf dem der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, zu sehen sein soll. Die Aufnahme dauert knapp drei Minuten. Ihre Echtheit konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

BREAKING: IS publishes "last will" of Berlin attacker. Strongest evidence yet of direct link... pic.twitter.com/Cc1NEieKfG — Peter R. Neumann (@PeterRNeumann) 23. Dezember 2016

In dem Video sieht man einen jungen Mann, der auf einer Brücke an einem Flussufer steht – allem Anschein nach in Berlin-Moabit, wo in unmittelbarer Nähe der Lkw entführt worden war und Amri in einem radikalen Moscheeverein verkehrt haben soll. Zu Beginn der Aufnahme schwört er dem Anführer der Miliz, Abu Bakr al-Bagdadi, Treue und Gefolgschaft. Danach wendet sich der Mann an die "Ungläubigen" und "Kreuzzügler": "Wir kommen zu euch, um euch zu schlachten, ihr Schweine." Es werde Rache für das Blut von Muslimen geben, das vergossen wurde.

Der Tunesier Amri, der nach Angaben von Amak auf diesem Video zu sehen sein soll, soll am Montagabend mit einem Lkw in eine Menschenmenge auf einem Berliner Weihnachtsmarkt gerast sein. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet, mehr als 50 teils schwer verletzt. In und an dem Lastwagen wurden die Fingerabdrücke des 24-Jährigen gefunden. Amri wurde daraufhin europaweit zur Fahndung ausgeschrieben und schließlich Donnerstagnacht in Mailand von der italienischen Polizei erschossen.

Bereits am Dienstagabend reklamierte der IS die Tat für sich. Nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank sei das entsprechende Bekennerschreiben aber "in allgemeiner Form" gehalten gewesen und offenbare nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler kein Täterwissen.

Nach Spiegel-Informationen hat die Polizei Stunden nach dem Anschlag auch Amris Handy gefunden. Demnach sei das Beweisstück, das man ihm zuordnen könne, am Dienstag bei einer erneuten Untersuchung des Lastwagens durch die Spurensicherung in einer Halle auf dem Gelände der Berliner Julius-Leber-Kaserne entdeckt. Die Auswertung läuft laut dem Bericht. Das gelte auch für das ebenfalls gefundene Handy des ermordeten polnischen Lkw-Fahrers, das in der Nähe des Tatorts gefunden worden war.