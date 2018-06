Sie wollten feiern, bis in die Nacht tanzen zu elektronischer Musik. Doch ihre illegale Party in einem Lagerhaus im kalifornischen Oakland bei San Francisco endet in einer Katastrophe. Am Freitagabend bricht Feuer aus, versperrt die Fluchtwege. Am Ende sind mindestens neun Menschen tot, vielleicht auch viel mehr, denn auch am Sonntag werden noch etliche vermisst.

Bürgermeisterin Libby Schaaf spricht von einer "furchtbaren Tragödie". Überlebende beschreiben ein Inferno.

Als "Ghost Ship" ist das Gebäude bekannt, als Geisterschiff. Ein Künstlerkollektiv hatte das zweistöckige ehemalige Warenhaus zu einem Untergrundclub ausgebaut. Es ist einer von vielen Orten dieser Art in Oakland. Die Mieten in der Stadt sind hoch, Kreative suchen Plätze zum Leben und Arbeiten, die sie bezahlen können.



Gemütlich, aber gefährlich

Fotos aus dem Gebäudeinneren, die vor der Nacht entstanden sind, zeigen Räume voller geschnitzter Skulpturen, alter Möbeln, Lampen, Instrumente, Tücher und Bilder. Sehr viel Holz, sehr gemütlich, ein selbstgebautes Paradies für die dort lebenden Kreativen. Aber auch sehr viel Nahrung für die Flammen. Das Feuer konnte sich schnell ausbreiten. Eine Sprinkleranlage und Rauchmelder gab es laut Feuerwehr nicht.

Die Treppe zwischen den beiden Geschossen, der einzige Weg von oben nach unten, bestand aus alten Holzpaletten. Mehrere Fenster waren vergittert. Die East Bay Times zitiert einen Chris, der seinen Nachnamen nicht nennen will und der in dem Club war, als das Feuer ausbrach. Der Raum im zweiten Stock habe sich schnell mit dickem Rauch gefüllt, berichtet er. Die Lichter seien ausgegangen.



Der 25-jährige Adrian Lee saß nur wenige Meter von der Treppe entfernt, als das Feuer ausbrach. Er sei nach unten gestiegen, sagt er dem San Francisco Chronicle. Auf halbem Weg sei der Rauch schon überall gewesen. "Die Leute bekamen Panik." Lee und einem Freund gelang die Flucht, aber ein weiterer Freund wurde am Samstag noch vermisst.

Unklar, wie viele Tote noch in den Trümmern sind

Der stellvertretende Feuerwehrchef Mark Hoffmann sagt, in der Halle habe sich ein einziges Chaos dargeboten. "Wir wussten, dass da Menschen drin sind, und wir haben versucht, sie rauszuholen, aber es war wie ein Labyrinth." Verwinkelt und vollgestellt mit Zeug.

Es gab schon eine Zeit lang Beschwerden gegen das Ghost Ship wegen der illegalen Umbauten. Nur Wochen zuvor wollten Gebäudeinspektoren der Stadt in das Warenhaus, doch niemand öffnete ihnen. So zogen sie wieder ab.

Wie viele Menschen vor den Flammen fliehen konnten, ist noch unklar. Die Lage ist sehr unübersichtlich. In sozialen Netzwerken kursiert eine Liste mit Namen. Hinter manchen steht ein "sicher", hinter vielen ein "vermisst".

Fernsehbilder aus der Luft zeigen verkohlte Balken. Das Innere des Lagerhauses liegt offen, nachdem das Dach eingestürzt ist und auch die zweite Etage in Teilen einbrach. Stück um Stück arbeiten sich die Einsatzkräfte vor, schnell kommen sie nicht voran. Zu groß ist die Einsturzgefahr, zu viele Trümmerteile liegen herum. Mit Bulldozern und Leichenhunden suchen sie nach den Gästen des Clubs. Stück für Stück wollen sie die gesamte Ruine abtragen.

Der Verbleib von rund zwei Dutzend ursprünglich Vermissten klärte sich inzwischen auf, wie die Behörden mitteilten. Aber noch immer ist unklar, wo die Übrigen sind, ob sie leben oder tot unter den Trümmern liegen. Die Behörde befürchtet bis zu 40 Tote.