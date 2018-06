Bei einer Explosion in der zentraltürkischen Stadt Kayseri sind mindestens 13 Soldaten getötet und weitere 55 Menschen verletzt worden. Das sagte ein Militärsprecher nach Angaben des Senders CNN Turk. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete unter Berufung auf den Provinzgouverneur Suleyman Kamci, ein Selbstmordattentäter habe die Autobombe neben einem Bus mit Soldaten gezündet. Der Sender NTV berichtete, die Soldaten seien in ihrer Freizeit auf dem Weg zum Einkaufen gewesen. Bilder vom Anschlagsort zeigten das ausgebrannte Wrack.

Die türkischen Behörden verhängten – wie inzwischen nach solchen Anschlägen üblich – eine Nachrichtensperre. Die prokurdische Oppositionspartei HDP verurteilte den Anschlag auf das Schärfste.



Erdoğan macht PKK indirekt verantwortlich

Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan teilte mit, das gesamte Land sei im Visier von Terrororganisationen. Die Anschläge gälten nicht nur Soldaten und Polizisten, "sondern allen unseren 79 Millionen Bürgern". Erdoğan nahm ausdrücklich Bezug auf die "separatistische Terrororganisation", womit er die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK umschreibt. Alle Terrorgruppen würden "im Geiste der nationalen Mobilmachung" bekämpft werden, kündigte er an.

Das Auswärtige Amt verurteilte das Attentat: "Unsere Gedanken sind bei den Getöteten und Verletzten sowie deren Familien und Freunden", sagte ein Sprecher in Berlin. "Wir stehen in unserer Trauer eng an der Seite der Türkei."

Erst vor einer Woche wurden durch zwei Bombenanschläge in der Nähe eines Stadions in Istanbul mehr als 40 Menschen getötet und über 100 verletzt. Zu den Opfern zählten vor allem Polizisten. Zu den Attentaten bekannten sich die Freiheitsfalken Kurdistans, eine radikale Splittergruppe der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Als Reaktion nahmen die türkischen Behörden mehr als 200 Politiker der prokurdischen Partei HDP fest.

Seit der erneuten Eskalation des Konflikts zwischen den Kurden und der türkischen Regierung im Sommer 2015 lehnt Ankara jeden Dialog mit der HDP ab. Sie betrachtet die Oppositionspartei als politischen Arm der PKK. Präsident Recep Tayyip Erdoğan bezeichnet ihre Politiker regelmäßig als "Terroristen". In den vergangenen Monaten weitete die Regierung ihr Vorgehen gegen die HDP und ihren regionalen Ableger, die DBP, aus.

Die Industriestadt Kayseri liegt etwa 300 Kilometer südöstlich von Ankara und gilt normalerweise als ruhig. Sie ist eines der wichtigsten Industrie- und Handelszentren des Landes und betreibt drei Universitäten.