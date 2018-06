Teile des am Sonntag abgestürzten russischen Flugzeugs sind im Schwarzen Meer geortet worden. Taucher fanden ein großes Rumpfteil etwa 1,6 Kilometer vor der Küste nahe dem Ort Adler bei Sotschi, meldeten russische Agenturen unter Berufung auf den Stab der Sucharbeiten. Die Wrackteile liegen in 27 Metern Tiefe. Vorbereitungen zur Bergung liefen, sagte ein Sprecher.

Die Maschine des Typs Tupolew Tu-154 des russischen Verteidigungsministeriums war am Vortag kurz nach dem Start in Adler verunglückt. 92 Menschen kamen ums Leben. An Bord waren viele Sänger des berühmten Alexandrow-Armeechores, die zu einem Konzert nach Syrien fliegen sollten, sowie die für ihre wohltätige Arbeit bekannte russische Ärztin Jelisaweta Glinka. Außerdem starben bei dem Unglück mehrere Journalisten, zwei ranghohe Beamte und die Leiterin einer russischen Hilfsorganisation. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat keiner der Passagiere und Crew das Unglück überlebt.

Vor der Küste des Ferienortes Sotschi suchten mehr als 40 Schiffe, fünf Hubschrauber und 3.500 Helfer nach Opfern und Wrackteilen. Die Flugschreiber der 33 Jahre alten Tupolew wurden noch nicht geortet. Am Sonntag waren elf Leichen aus dem Meer geborgen worden. Zehn von ihnen wurden am Montag zur Identifizierung nach Moskau geflogen.

Der russische Präsident Wladimir Putin rief eine eintägige Staatstrauer aus.



Unterdessen wird weiter nach der Absturzursache gesucht. Der russische Verkehrsminister Maxim Sokolow geht nach Angaben des Ressorts von einem Pilotenfehler, technischem Versagen oder Vogelschlag aus.

Der Papst kondolierte

Ein Terroranschlag gelte als weniger wahrscheinlich, sagte Sokolow im Fernsehen. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB bemüht sich, wachsende Spekulationen in diese Richtung einzudämmen. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, die Version eines Anschlags werde nicht vertieft. Sie stehe "bei Weitem nicht an erster Stelle". Experten hatten zuvor jedoch gesagt, für einen Anschlag spreche, dass die Crew keinen Notruf über einen möglichen technischen Defekt abgesetzt habe und dass Trümmer der Maschine in einem großen Radius verstreut seien.



In Moskau legten Trauernde Blumen am Sitz des Chors nieder. Auf der Uferpromenade von Sotschi und am Flughafen brannten Kerzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach Präsident Putin ihr Mitgefühl aus. Russlands Verbündeter und syrischer Präsident Baschar al-Assad schrieb nach Berichten der Agentur Sana, der Absturz des Flugzeugs mit "guten Freunden" an Bord habe große Trauer ausgelöst. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagte in Brüssel: "An diesem heiligen Tag sind meine Gedanken bei den Opfern, ihren Familien und Lieben." Auch Papst Franziskus kondolierte.

Der Unfall wird auch als Rückschlag für den russischen Einsatz in Syrien gewertet. Seit 2015 beteiligt sich Russland mit Luftangriffen an dem Bürgerkrieg in Syrien und unterstützt die Regierungstruppen von Präsident Assad. Der Militärchor an Bord der verunglückten Maschine sollte zu einem Truppenbesuch auf die russische Luftwaffenbasis Hamaimim in Syrien fliegen. "Das sind Opfer des Krieges, an dem wir alle freiwillig oder unfreiwillig beteiligt sind", schrieb die liberale Zeitung Wedomosti. Für den russischen Einsatz in Syrien sind die Flüge des Verteidigungsministeriums mit Passagiermaschinen zwischen Russland und der Basis Hamaimim in Syrien sehr wichtig. Die Tupolews und Iljuschins transportieren Soldaten, medizinisches Personal und Unterhändler.