Der Attentäter von Berlin, Anis Amri, ist direkt nach dem Anschlag von einer Kamera am Bahnhof Zoo aufgezeichnet worden. Davon geht die Generalbundesanwaltschaft (GBA) aus und berichtet von einer gezielten Provokation des Tunesiers. So würde sich der Mann, der auf den Bildern zu sehen ist und den die Ermittler als Amri zu erkennen glauben, der Kamera zuwenden und den sogenannten Tauhīd-Gruß zeigen. Er sei sich der Aufzeichnung offenkundig auch bewusst gewesen, sagte GBA-Sprecherin Frauke Köhler zu den Erkenntnissen ihrer Behörde. Der Mann habe den erhobenen Zeigefinger in Richtung Kamera gezeigt – ein Gruß, der auch von Anhängern des "Islamischen Staats" (IS) bekannt ist.



Die Dschihadistenmiliz hatte sich zu dem Anschlag vom 19. Dezember bekannt, bei dem Amri mit einem zuvor gekaperten Lkw auf den Weihnachtsmarkt nahe der Berliner Gedächtniskirche gerast war. Zwölf Menschen wurden getötet, etwa 50 weitere verletzt, viele von ihnen schwer. Amri wurde wenige Tage danach von Polizisten am Bahnhof Sesto San Giovanni in der Nähe von Mailand bei einer Routinekontrolle getötet. Zuvor hatte er auf die Beamten geschossen.

Die Waffe, die er dabei benutzte, ist dieselbe, mit der der Lkw-Fahrer bei dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin getötet wurde. Dies teilte GBA-Sprecherin Köhler mit und bestätigte damit Angaben der italienischen Polizei per Twitter, die zuvor von den Ergebnissen der ballistischen Untersuchungen berichtet hatte. Wie Köhler weiter ausführte, wurde der polnische Lkw-Fahrer nicht erst am Anschlagsort am Breitscheidplatz, sondern bereits zuvor am Parkplatz des Lastwagens am Friedrich-Krause-Ufer erschossen. Die Schmauchspuren hätten zudem ergeben, dass der Fahrer zu dem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz gesessen habe und die Schüsse vom Fahrersitz abgegebenen wurden. Die Bundesanwaltschaft ist sich sicher, dass Amri das Attentat auf dem Weihnachtsmarkt verübt hat. "Nach unseren Erkenntnissen, nach all dem, was wir zusammengetragen haben, gehen wir davon aus, dass Anis Amri den Anschlag begangen hat", heißt es aus Karlsruhe.



Für die italienischen Behörden ist der Tunesier Amri kein Unbekannter. Er war 2011 als Flüchtling in das Land gereist und saß dort wegen diverser Straftaten lange Zeit im Gefängnis. Nun prüfen die Ermittler, wie genau und warum Amri wieder nach Italien flüchtete und ob er dort Unterstützer hatte. Bisher gibt es keine Hinweise darauf.

Haftbefehl gegen Kontaktperson

In Deutschland wiederum sind die Behörden dem Attentäter und seinem Umfeld weiter auf der Spur. Am Dienstag gab es dazu Durchsuchungen in einem Flüchtlingsheim und einer Wohnung. Die Einsätze galten zum einen einem 26-jährigen Tunesier, der beschuldigt wird, Amri möglicherweise bei dem Anschlag geholfen zu haben. Laut Bundesanwaltschaft kannte er Amri seit spätestens Ende 2015 und hatte "noch in zeitlicher Nähe zum Anschlag" zu ihm Kontakt. Er gilt offiziell als Beschuldigter. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat inzwischen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Allerdings wegen Sozialbetrugs – die Verdachtsmomente im Hinblick auf ein Treffen des Manns mit Amri am Vorabend der Tat reichten für einen Haftbefehl der Bundesanwaltschaft wegen Mitwisserschaft demnach nicht aus.



Im zweiten Fall geht es um einen früheren Mitbewohner Amris, den die Bundesanwaltschaft als Zeugen führt. Auch dieser Mann soll um den Anschlag herum Kontakt zu Amri gehabt haben. Die Durchsuchung habe dazu gedient, "weitere Erkenntnisse über das Vor- und Nachtatverhalten von Anis Amri zu gewinnen", hieß es dazu aus Karlsruhe.



Noch sind zahlreiche Fragen offen: So ist nach wie vor ungeklärt, an wen Amri unmittelbar vor dem Anschlag aus dem Fahrerhaus des Lasters heraus eine Sprachnachricht und ein Foto versendet hat. Zu klären ist auch, wo sich Amri am 20. Dezember aufhielt – bevor er dann ab dem 21. Dezember erst nach Nimwegen und Amsterdam in den Niederlanden, dann weiter nach Lyon und Chambéry in Frankreich und schließlich nach Turin und Mailand in Italien gereist war. GBA-Sprecherin Köhler zufolge gibt es Erkenntnisse, wonach Amri den Tag nach der Tat in Nordrhein-Westfalen gewesen sein. Zu Medienberichten, er habe möglicherweise am Tag nach der Tat sein Facebook-Profil von dem Bundesland aus gelöscht, lägen keine Erkenntnisse vor.



Polizei hielt einen Anschlag Amris für eher unwahrscheinlich

Nach Informationen des Rechercheverbunds aus Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR mehren sich die Hinweise darauf, dass die Sicherheitsbehörden die Gefährlichkeit des Tunesiers völlig falsch einschätzten. Die Polizei habe sich mehr als ein Jahr lang mit Amri befasst und gewusst, dass er im Kontakt mit der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) gestanden hat, heißt es in dem Bericht, der sich auf Unterlagen des Staatsschutzes beruft. Dennoch sei ein Anschlag für eher unwahrscheinlich gehalten worden.

Demnach war Amri von den Behörden seit dem 17. Februar 2016 aufgrund zahlreicher gewichtiger Hinweise als sogenannter Gefährder eingestuft. Er bot sich IS-Mitgliedern als Selbstmordattentäter an, wollte Bomben bauen und suchte Komplizen für einen Anschlag. Im Juli vergangen Jahres wurde über Amris sofortige Abschiebung beraten – und anschließend verworfen. So ist es nach Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes eine solche Abschiebung möglich, wenn eine "auf Tatsachen gestützte Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik vorliegt". Eine Arbeitsgruppe im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) sei aber mit Blick auf Amri zu dem Ergebnis gekommen, dass eine "akute Gefährdungslage derzeit nicht in gerichtsverwertbarer Form" vorliege.