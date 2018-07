Hier also soll der Berliner Beitrag zu einer weltweiten Anti-Trump-Bewegung seinen Anfang nehmen. "Niemals zuvor ist ein US-Präsident mit so vielen Demonstranten und Protest begrüßt worden", ruft die Rednerin von einem Laster in die Menge. Sie meint nicht nur die etwa 1.000 Leute, die mit Plakaten an diesem Abend in der Berliner Schillstraße stehen. Sie will mit ihrem Satz anknüpfen an die Proteste in Washington, New York, San Francisco, in London, Brüssel, Tel Aviv, Manila und anderswo. Die Stoßrichtung: gegen Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Hass, Nationalismus. "Das ist nur der Anfang heute Nacht", versucht sie die Menge zu motivieren.

Der Tag der Vereidigung von Donald Trump als 45. Präsidenten der USA ist zugleich ein Ende und ein Anfang. Die Zeit der Schwebe ist vorbei. Ab sofort kann Trump nicht mehr nur versprechen, sondern muss Politik machen. Ankündigungen stehen bereits auf der Website des Weißen Hauses. Nun wird klar, ob der 70-Jährige nur gepoltert hat und es womöglich schafft, Jobs und mehr Wohlstand zu schaffen. Oder ob die schlimmsten Befürchtungen der Abschottung und Illiberalität wahr werden. Darin besteht der neue Anfang.

Das Bündnis aus in Berlin lebenden Amerikanern und linken Gruppen will ebenfalls auf einen Anfang setzen. Etwas gegen von Hass getriebene politische Strömungen tun, wie die Veranstalter sagen, "bevor sie weltweit irreparable Schäden anrichten". Eine positive Alternative für die Menschen und den Planeten anbieten. Das Ringen um Alternativen ist ihr Stichwort: Die Kundgebung startet vor den Berliner Büros der AfD – "der deutsche Gegenpart zu Donald Trump". Von "globalem Trumpismus" ist die Rede.

Hoffen auf die Kongresswahlen

Als sich der Demonstrationszug in Bewegung setzt, trägt der Amerikaner Zachary Blalock eine drastische Botschaft vor sich her. "Nimm deine kleinen faschistischen Hände von meinem Land", steht auf seinem Plakat. "Trump wird sein Verhalten nicht ändern", glaubt der 31-Jährige. "Er wird weiter die Demokratie, die Presse und Minderheiten angreifen. Er hat einfach keinen Respekt." Der Erzieher lebt seit sechs Jahren in Berlin, jetzt hat er Angst um die Demokratie in seiner Heimat. Freunde in den USA, ein schwules Ehepaar, hatten nach der Wahl eine Nachricht von ehemaligen Schülern erhalten: "Wir hoffen, euch wird euer Kind weggenommen", stand auf dem Zettel. "Das ist beängstigend und es macht mich wütend", sagt Blalock.

Er ist jetzt hier, um etwas dagegen zu tun. "Es ist wichtig, dass der Widerstand gesehen wird", sagt Blalock. Man erzählt sich, es seien mehr Demonstranten weltweit zusammengekommen als Feiernde vor dem Kapitol in Washington. Der 31-Jährige ist vor Kurzem einer Gruppe in den USA beigetreten, die künftig regelmäßig mit Abgeordneten sprechen will. "Ich hoffe, dass 2018 ein demokratischer Kongress gewählt wird und 2020 wieder ein demokratischer Präsident", sagt er. Und dass in der Zwischenzeit Nationalismus und Hass bekämpft würden.



Den Protesttag in Berlin hat am Vormittag schon Greenpeace eingeläutet. Unter dem grauen Berliner Winterhimmel halten die Umweltaktivisten bunte Buchstaben mit einer Mahnung an Donald Trump hoch: Mauern trennen. Die grauen Betonplatten der Berliner Mauer dienen als Kulisse. "In Berlin erinnern sich die Menschen schmerzlich an die Folgen einer Politik, die auf Angst und Fremdenfeindlichkeit gründet", sagt der Greenpeace-Aktivist Tobias Münchmeyer. "Mauern verletzen Menschenrechte."

Hier an der Gedenkstätte Bernauer Straße sind sie nur knapp 50 Leute. Aber die Demonstranten freuen sich, Teil eines weltweiten Protests zu sein. In vielen Städten sind ebenfalls Menschen unter dem Motto #BridgesNotWalls auf die Straße gegangen, in London hängt ein Banner an der Tower Bridge. "Wir sind mit unserer Meinung nicht alleine", sagt der 22-jährige Silvan Hild. Der Student ist gespannt, was passieren wird und wie es mit der Anti-Trump-Bewegung weitergeht, sobald der Milliardär Präsident ist.