Im Zusammenhang mit dem Anschlag in der türkischen Stadt Izmir sind 18 Menschen festgenommen worden. Das gab der türkische Justizminister Bekir Bozdağ bekannt. Zudem habe er keinen Zweifel daran, dass die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK den Befehl für die Attacke auf das Gerichtsgebäude gegeben habe. Die Attentäter hatten am Donnerstag an einem Kontrollpunkt der Polizei eine Autobombe gezündet und anschließend auf die Beamten geschossen.



Die Polizei tötete die beiden Angreifer daraufhin. Weil diese mit automatischen Waffen, Panzerfäusten und Handgranaten ausgerüstet waren, wird vermutet, dass sie eine größere Attacke auf das Gerichtsgebäude geplant hatten.



Tausende Menschen haben in der Türkei derweil der beiden Todesopfer gedacht. Die mit Flaggen geschmückten Särge des Polizisten und des zweiten Opfers, ein Gerichtsmitarbeiter, waren bei einer Zeremonie im Gericht aufgebahrt. Justizbeamte, Polizisten und Politiker sangen die Nationalhymne und würdigten den Polizisten, der nach Angaben der Behörden Schlimmeres verhinderte, als Helden.

İzmir yağışlı havaya rağmen şehidini yalnız bırakmadıhttps://t.co/OzLntR0cuv pic.twitter.com/qrPz8rmxxV — AVRUPA GAZETE (@avrupagazete) 6. Januar 2017

Laut Ministerpräsident Binali Yıldırım konnte dank ihm ein "Desaster" vermieden werden. Er habe "vielen unschuldigen" Menschen das Leben gerettet, indem er auf die Angreifer schoss und einen von ihnen tötete.