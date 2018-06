Der designierte US-Verteidigungsminister James Mattis hat sich deutlich kritischer über Russland geäußert als der künftige US-Präsident Donald Trump. "Der momentan wichtigste Punkt ist, dass wir erkennen müssen, mit wem wir es bei Herrn Putin in Wirklichkeit zu tun haben", sagte der frühere General bei seiner Nominierungsanhörung im US-Senat mit Blick auf Russlands Staatschef Wladimir Putin. So sei es das Ziel des Kreml, "die nordatlantische Allianz auseinanderzutreiben".

Darüber müsse man sich bewusst sein, führte Mattis aus und hob die Verbundenheit der USA mit der Nato hervor zum in seinen Augen "erfolgreichsten Militärbündnis der modernen Geschichte". Die US-Regierung müsse deshalb ihre Allianz gegen Russland stärken und bereit sein, sowohl diplomatische als auch militärische Abschreckungsmaßnahmen zu ergreifen, unterstrich der künftige Pentagon-Chef. "Meine Ansicht ist, dass Nationen mit Verbündeten Erfolg haben, Nationen ohne Verbündete nicht."



Skeptisch bewertete der langjährige Top-Militär die Aussichten von Trumps Vorhaben, engere Beziehungen mit der russischen Regierung einzugehen und die Zusammenarbeit in internationalen Fragen auszubauen. "Es gibt eine lange Liste von Gelegenheiten, bei denen wir versucht haben, positiv mit Russland zusammenzuarbeiten, und wir haben eine relativ kurze Liste von Erfolgen in dieser Hinsicht", sagte Mattis. "Russland wirft an mehreren Fronten ernsthafte Bedenken auf", fügte er hinzu.

Auch Trumps Kandidat für den Posten des CIA-Direktors, Mike Pompeo, äußerte sich bei seiner Anhörung im Geheimdienstausschuss Moskau gegenüber kritisch. Es sei "ziemlich eindeutig", dass Russland versucht habe, Einfluss auf die Präsidentschaftswahl zu nehmen. Die Besetzung der ukrainischen Krim und Drohungen gegenüber Europa seien "aggressives Verhalten der Führungsspitze in Russland", sagte Pompeo. Zum Kampf gegen den "Islamischen Staat" (IS) habe Russland nichts beigetragen.



Anders als das außenpolitische Establishment seiner Republikanischen Partei setzt Trump auf engere Bindungen zu Russland und hatte mehrfach Putin gelobt. Darauf reagierte der republikanische Senator und frühere Präsidentschaftskandidat John McCain, der Mattis' Anhörung in seiner Funktion als Ausschussvorsitzender mit den Worten eröffnete: "Putin will unser Feind sein. Er braucht uns als Feind. Er wird nie unser Partner werden."

Am Donnerstag hat der pensionierte General mehrere Hürden auf dem Weg zum Amt des US-Verteidigungsministers genommen. Der Senat stimmte mit einer breiten Mehrheit von 81 zu 17 Stimmen für einen Gesetzesentwurf, der Stunden zuvor bereits den Streitkräfteausschuss des Senats passiert hatte. Die Maßnahme setzt ein Verbot außer Kraft, das früheren Mitgliedern der US-Streitkräfte in den ersten sieben Jahren nach ihrem Ausscheiden aus dem Militärapparat untersagt, das Amt des Verteidigungsministers zu bekleiden. Mattis war erst 2013 als Vier-Sterne-General in Rente gegangen.

Kurz darauf sprach sich auch der Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses für eine ähnliche Maßnahme aus. Mit 34 zu 28 stimmten die Abgeordneten für eine einmalige Ausnahme von dem Gesetz. Nun fehlt noch die Zustimmung des gesamten Repräsentantenhauses bei einem am Freitag angesetzten Votum, ehe der Entwurf zur Unterschrift an den Präsidenten geschickt werden kann.