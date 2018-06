Mit den Festnahmen von zwei islamistischen Gefährdern in Göttingen in der Nacht auf Donnerstag hat die Polizei möglicherweise einen kurz bevorstehenden Anschlag verhindert. 450 Polizisten durchsuchten bei Razzien in der Nacht insgesamt elf Wohnungen und ein Geschäft, wie die Göttinger Polizeidirektion mitteilte. Dabei wurden Waffen, Munition, eine Machete und verbotene Flaggen der Terrormiliz "Islamischer Staat" gefunden. Die Festgenommenen gehören demnach der salafistischen Szene in Göttingen an.

Polizeipräsident Uwe Lührig sagte, die Erkenntnislage habe sich in den vergangenen Tagen so verdichtet, dass von einem "möglicherweise konkret bevorstehenden terroristischen Anschlag" habe ausgegangen werden müssen. Daher sei entschieden worden, schnell gegen die Gefährder und ihr engstes Umfeld vorzugehen. Der Einsatz sei seit einer Woche im Geheimen vorbereitet worden.

"Vage Hinweise" zu Ort, Zeit und Adressaten der Anschlagspläne

Nach Angaben von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) wurden sieben sogenannte erlaubnisfreie Waffen gefunden. Zwei davon seien so verändert worden, dass damit scharfe Munition habe verschossen werden können, die ebenfalls gefunden wurde. Kriminaldirektor Volker Warnecke sagte, "wir gehen davon aus, dass zum Beispiel ein Anschlag mit einer Schusswaffe durchaus im Kalkül der Täter war". Er wollte sich aber nicht dazu äußern, wo, wann und gegen welche Gruppe von Menschen Attentate geplant waren. Hierzu gebe es bislang "vage Hinweise".



Die beiden festgenommenen Gefährder – ein 27-jähriger Algerier und ein 23-jähriger Nigerianer – hatten demnach enge Verbindungen zu anderen Gefährdern und Salafisten in Deutschland. Beide wurden in Deutschland geboren und leben mit ihren Familien seit vielen Jahren in Göttingen. Dort gehören sie nach Polizeiangaben seit Längerem der salafistischen Szene an. Sie seien in Langzeitgewahrsam genommen worden; Ziel sei es, ihren Aufenthalt in Deutschland zu beenden. Ob auch Untersuchungshaft angeordnet werde, werde die Generalstaatsanwaltschaft Celle im Laufe der Ermittlungen entscheiden, sagte Kriminaldirektor Warnecke.

Innenminister Pistorius lobte den Einsatz als "enorm wichtigen Schlag gegen die salafistische Szene in Niedersachsen". Die klare Botschaft an alle Feinde der freiheitlichen Gesellschaft und Kultur laute: "Wir haben euch genau im Auge."