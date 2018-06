Nach einem Antiterroreinsatz der Polizei in Chemnitz ermittelt dort erneut die Generalbundesanwaltschaft. Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes und des Spezialeinsatzkommandos der Polizei durchsuchten am Montagabend mehrere Wohnungen. Mindestens eine Person soll wegen Mitgliedschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) und der Planung eines möglichen Anschlags festgenommen worden sein.



Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hat sich der Verdacht der Anschlagsplanung jedoch nicht erhärtet. Der Beschuldigte habe keinen Sprengstoff besessen. Auf der Suche nach Sprengstoff wurden mehrere Wohnungen durchsucht, aber nichts gefunden. Auch gab es keine weiteren Festnahmen. Die am Montag festgesetzte Person werde aber weiterhin verdächtigt, Gelder an den IS übermittelt zu haben.



Unklar ist bislang, ob es sich um ein neues Ermittlungsverfahren handelt oder ob der Einsatz im Zusammenhang mit dem Fall Al-Bakr steht, in dem die Bundesanwaltschaft seit Oktober vergangenen Jahres wegen Terrorverdachts ermittelt.

Nach übereinstimmenden Berichten der Freien Presse und der Bild hatten die Spezialkräfte Wohnungen im Stadtteil Gablenz und dem sogenannten Fritz-Heckert-Wohngebiet durchsucht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, leben in einem der durchsuchten Häuser unter anderem Syrer.

Im Chemnitzer Wohngebiet Fritz Heckert war im Oktober vergangenen Jahres die Festnahme des 22-jährigen Syrers Jaber al-Bakr gescheitert. Er wurde verdächtigt, einen Terroranschlag geplant zu haben. In der Chemnitzer Wohnung fand die Polizei damals einen hochexplosiven Sprengstoff, mit dem der Syrer nach Erkenntnissen der Ermittler einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen verüben wollte. Al-Bakr konnte nach Leipzig fliehen und wurde schließlich dort gefasst. Er beging anschließend in der Justizvollzugsanstalt Leipzig Suizid.