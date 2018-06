Der unter großen Sicherheitsvorkehrungen erwartete Zyklon Debbie hat die nordostaustralische Küste in Queensland erreicht. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde kam er am Dienstag in der Stadt Airlie Beach an, berichtete der private Fernsehsender 7News.

In der Stadt Ayrlie im Bundesstaat Queenland wurden Häuser beschädigt und Bäume umgeknickt. Auf dem Festland haben mehr als 25.000 Menschen ihre Häuser vorsichtshalber verlassen. In Zehntausenden Haushalten fiel nach Behördenangaben der Strom aus. Hunderte Schulen und Kindergärten blieben am Dienstag geschlossen geschlossen. Auf der Strecke zwischen Cairns und Rockhampton fiel zudem der Zugverkehr aus. Außerdem wurde ein Mann von einer einstürzenden Mauer in der Stadt Proserpine verletzt, wie die Polizei im Staat Queensland mitteilte.

Queensland hat insgesamt 600 Kilometer entlang der Küste zum Gefahrengebiet erklärt. Mehr als 400 Schulen und Kindergärten blieben geschlossen, ebenso zwei Flughäfen; alle Züge stehen still. Befürchtet werden auch schwere Überschwemmungen.



Der Sturm der Kategorie vier bewegte sich nach Angaben der Wetterbehörden langsamer vorwärts als ursprünglich erwartet. Auf dem Festland traf er gegen 12 Uhr Ortszeit ein. Die Premierministerin von Queensland, Annastacia Palaszczuk, rief alle Anwohner auf, ihre Unterkunft innerhalb der nächsten zwölf Stunden nicht mehr zu verlassen. Voraussichtlich kann es 18 Stunden dauern, bis das Zentrum des Zyklons vorübergezogen sei. Zusätzlich wurden mehr als 2.000 Helfer in die Region entsandt.



"Nehmen Sie sich in Acht und bleiben Sie in Sicherheit. Stellen Sie sich darauf ein, sich bis Mittwoch in Sicherheit zu bringen", sagte der australische Ministerpräsident Malcolm Turnbull. Die Verhältnisse hätten sich schnell verschlechtert.

Zuvor hatte der Sturm bereits auf den vorgelagerten Whitsunday-Inseln, einem beliebten Urlaubsziel vor der Küste, zahlreiche Dächer abgedeckt und Bäume aus der Erde gerissen. Der Bürgermeister von Whitsunday, Andrew Wilcox, sagte: "Die Bäume sehen aus, als ob sie Disco tanzen." Ein anderer Anwohner, John Collins, sagte: "Es hört sich an, als ob ein Jumbo-Jet auf meinem Dach geparkt hat und jetzt gerade starten will."