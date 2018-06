Im Mittelmeer sind zwei große Schlauchboote mit Flüchtenden aus Libyen gekentert. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNCHR) geht davon aus, dass auf den Booten bis zu 250 Menschen gewesen sein könnten und befürchtet, dass diese ertrunken sind. "Eine Tragödie, ein kollektives Scheitern", twitterte UNHCR-Sprecherin Carlotta Sami.



Auch andere Hilfsorganisationen berichteten von dem Unglück. Fünf Tote seien geborgen worden, sagte eine Sprecherin der Retter von Pro Activa Open Arms. Die restlichen Menschen seien verschwunden. Auch die deutsche Hilfsorganisation Jugend Rettet war an dem Einsatz beteiligt. Die Toten seien Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, sagte eine Sprecherin der Organisation. "Sie sind wahrscheinlich ertrunken." Seit dem Untergang würde auch das Schiff von Jugend Rettet bei der Suche nach Überlebenden helfen, die Hoffnung sei jedoch gering.

Die Flüchtlinge waren auf dem Weg von Libyen über das Mittelmeer nach Italien. Auf dieser Route sind in diesem Jahr mehr als 480 Flüchtlinge ertrunken. Damit ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen. Da waren es knapp 160 Tote. Die Zahl der Toten könnte auch höher liegen, weil oft nicht klar ist, wie viele Menschen überhaupt auf den Booten waren. Bisher kamen in Italien in diesem Jahr knapp 20.000 Menschen an.

Die Politik versucht derzeit, über Vereinbarungen mit dem Bürgerkriegsland Libyen Flüchtlinge von der lebensgefährlichen Überfahrt nach Europa abzuhalten. Schleuser zwingen die Menschen oft mit Waffengewalt auf schrottreife und vollkommen überfüllte Boote. Helfer schildern, dass in den Lagern in Libyen meist menschenunwürdige Zustände herrschen.