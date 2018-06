Die türkische Polizei hat einem Bericht zufolge fünf mutmaßliche Anhänger des sogenannten "Islamischen Staates" (IS) in Istanbul festgenommen. Die Männer stehen demnach im Verdacht, einen großen Anschlag beim Referendum am Sonntag geplant zu haben.

Wie die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, startete die Polizei in verschiedenen Stadtteilen Istanbuls drei Einsätze gleichzeitig, weil sie Hinweise auf die Vorbereitung eines "spektakulären" Anschlags vor dem Referendum erhalten habe. Unter den Festgenommenen sei ein tadschikischer Staatsbürger, der in Konfliktregionen gereist sei und für den IS in Istanbul arbeiten soll, meldete Anadolu.



Der IS hatte in der letzten Ausgabe der Zeitschrift Al-Naba zu Angriffen auf Wahllokale in der Türkei aufgerufen. Zu wählen bedeute, gegen Gott zu sein, hieß es dort. Muslimische Wähler seien "Ungläubige".

Am Sonntag sollen die Türken über eine Verfassungsänderung abstimmen, die die Befugnisse von Präsident Recep Tayyip Erdoğan stark ausweiten würde. Die Abstimmung findet unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche mutmaßliche IS-Sympathisanten sowie Anhänger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen.

In der Türkei waren durch Anschläge des IS in den vergangenen Monaten viele Menschen gestorben. In der Neujahrsnacht etwa hatte ein IS-Anhänger bei einem Anschlag auf den Istanbuler Nachtclub Reina 39 Menschen getötet.