Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat ihr Jahrbuch Sucht 2017 veröffentlicht, in dem sie über den Drogenkonsum der Deutschen und die Sucht nach Tabak, Alkohol und illegale Drogen informiert. Demnach trinken Bundesbürger unverändert oft Alkohol, greifen aber deutlich seltener zur klassischen Zigarette. Noch rund 920 Fertigzigaretten rauchte jeder Einwohner statistisch gesehen im vergangenen Jahr, rund 100 weniger als 2012.



Lesen Sie alles über die Risiken von und den Umgang mit Drogen im ZEIT-ONLINE-Schwerpunkt "Wie gefährlich ist der Rausch?".

Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene rauchten demnach deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Stark wächst aber bereits seit Längerem die Nachfrage nach Pfeifentabak, etwa für Wasserpfeifen. E-Zigaretten hingegen nutzt kaum einer.

Alkohol ist weiterhin das beliebteste und zugleich gefährlichste und schädlichste Rauschmittel. Auf jeden Bundesbürger kam nach aktuellen Schätzungen im Jahr 2015 knapp ein Putzeimer reinen Alkohols: Das sind 9,6 Liter. Den Konsum in Deutschland bezeichnen die Jahrbuch-Autoren im internationalen Vergleich als "besonders hoch". 74.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen ihres Alkoholkonsums und den Erkrankungen, die dadurch entstehen. Mehr als drei Millionen Erwachsene leiden insgesamt an einer alkoholbezogenen Störung – 1,7 Millionen sind abhängig, bei 1,6 Millionen Menschen trinken Mengen, die deutlich gesundheitsschädlich sind.

Zeit Online Karten © Mary Turner/Getty Images Wie Alkohol Ihnen weniger schadet Alkohol? Gibt es überall, fast jeder trinkt. Meist mehr, als einem gut tut. Sieben Tipps, wie sie die schlimmsten Folgen vermeiden können. Alkohol-Tipps Das sind unsere Quellen Konsumenten Was Teilnehmer des Global Drug Survey berichten Suchtexperten Was Forscher über Alkohol und die Folgen wissen

Konsumenten Was Teilnehmer des Global Drug Survey berichten ZEIT ONLINE arbeitet mit dem Global Drug Survey zusammen, der weltweit größten Umfrage unter Drogennutzern. Mehr als 70.000 Alkoholtrinker gaben an, wie sie negative Folgen zu verringern versuchen. Zusammen mit Suchtexperten sind daraus Tipps zum Konsum entstanden.

giphy.com #1 – Besser ganz lassen ...

#1 – Besser sein lassen ... ... machen aber nur die wenigsten. Keine Droge gehört so selbstverständlich dazu wie Alkohol. Selbst Jugendliche kommen trotz Verbot leicht an Bier, Wein und Schnaps. 1,3 Millionen Deutsche sind abhängig, 9,5 Millionen übertreiben es meist, 74.000 sterben jährlich an den Folgen.



































Männer Warum sie mehr Alkohol vertragen Der männliche Körper verträgt Alkohol besser. Er hat prozentual mehr Muskelzellen. Deshalb wird mehr Wasser gebunden als im weiblichen Körper. Trinkt ein Mann die gleiche Menge wie eine Frau, verdünnt sich der Alkohol stärker. Allerdings: Männer neigen deutlich häufiger zum Rauschtrinken.





Als häufig übersehenes Problem führt der Report Arzneimittelabhängigkeit an. 1,2 bis 1,5 Millionen Deutsche sollen Schätzungen zufolge davon betroffen sein. Die Zahl derjenigen, die Medikamente nehmen, etwa um wach zu bleiben, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern oder abzunehmen – schätzen die Experten als ebenso groß ein. Damit stehe Medikamentensucht auf Platz zwei aller Abhängigkeiten: nach Tabak, aber vor Alkohol.

Jedes Jahr werden in Deutschland allein etwa rund 150 Millionen Packungen unterschiedlichster Schmerzmittel verkauft. Allerdings seien rund 70 Prozent davon frei in Apotheken erhältlich. Oft würden Patienten, die bereits Schmerzmittel von Ärzten verschrieben bekommen haben, zusätzliche Medikamente kaufen. Dies kann zu unangenehmen Neben- und Wechselwirkungen führen. Grundsätzlich bedenklich sei laut Jahrbuch Sucht, dass auch mehr besonders stark wirkende Schmerzmittel verschrieben würden. Auch in Fällen, in denen sie nicht notwendig sind.

Die langfristigen Folgen Die langfristigen Folgen Alles andere als harmlos: Warum Schmerzmittel schädlich sein können – und wer aufpassen muss Wer gelegentlich Schmerzmittel schluckt, muss sich keine Sorgen machen. Eine dauerhafte Einnahme ist aber mit Risiken verbunden: Bis auf Paracetamol greifen fast alle Präparate die Magenschleimhaut an. Sämtliche Wirkstoffe können die Nieren schädigen, überdosiertes Paracetamol verursacht Leberversagen. Eine aktuelle, retrospektive Studie zeigt einen Zusammenhang (aber nicht notwendigerweise eine Kausalität) zwischen der Einnahme von Schmerzmitteln und einem erhöhten Risiko für plötzlichen Herztod. ASS kann bei Asthma-Patienten Anfälle von Atemnot auslösen, außerdem hemmt es die Blutgerinnung. Schwangerschaft Ibuprofen und ASS dürfen Frauen nur in den ersten zwei Dritteln der Schwangerschaft nehmen. Paracetamol gilt bislang als harmlos. In Beobachtungsstudien gab es Hinweise, dass Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft Paracetamol genommen hatten, häufiger an Asthma, ADHS oder Hodenhochstand erkranken – doch die Ergebnisse sind umstritten. Das Internetportal embryotox.de stuft Paracetamol im Moment weiterhin als unbedenklich ein. Alte Menschen und Kinder Im Alter nimmt die Leistung von Leber und Nieren ab. Medikamente, die über diese Organe abgebaut werden, bleiben deshalb länger im Körper. Das gilt auch für Schmerzmittel. Kinder mit Fieber sollten ohne ärztliche Rücksprache niemals ASS bekommen, weil im Zusammenhang damit eine seltene, aber gefährliche Hirnentzündung aufgetreten ist.* Naproxen und Diclofenac sind bis zum Alter von zwölf beziehungsweise 16 Jahren verboten. Ibuprofen und Paracetamol werden bei Kindern niedriger dosiert. Korrekturhinweis: *In einer früheren Version des Kastens stand, Kinder dürften kein Aspirin bekommen. Gemeint war nicht die Marke Aspirin, sondern der Wirkstoff ASS. Da ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Auftreten der erwähnten Erkrankung (Reye-Syndrom) und der Einnahme von ASS nicht absolut zweifelsfrei belegt ist, wählten wir hier nun eine vorsichtigere Formulierung.

Betroffen sind vor allem ältere Menschen, die meist eine Vielzahl von Arzneimitteln zu sich nehmen, ohne zu wissen, was die schädlichen Folgen sein können.



Mortler kämpft gegen Zigarettenwerbung

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU) nutzte die Vorstellung des Berichts um erneut ein Verbot der Tabakaußenwerbung zu fordern. Es soll nach dem Willen Mortlers noch vor der Bundestagswahl im September kommen. "Professionell gemachte Tabakwerbung wirkt. Sie prägt das Image des Rauchens und suggeriert Jugendlichen, Rauchen sei eine saubere und harmlose Sache", begründete Mortler.

Seit dem vergangenen Frühjahr existiert ein Gesetzentwurf gegen die Tabakaußenwerbung, doch dieser wurde immer wieder aufgeschoben, weil es in der Unionsfraktion sowie in Teilen der SPD Widerstand gibt. Vor allem die Werbewirtschaft und die Kommunen fürchten deutliche Einnahmeverluste.



Die Drogenbeauftragte verwies darauf, dass jährlich 120.000 Tabaktote immenses Leid für die Familien bedeuteten. Außerdem verursache Rauchen immense Kosten für Unternehmen und das Gesundheitssystem. "Es kann doch nicht sein, dass wir mit ein paar Millionen Euro im Jahr Aufklärungsarbeit zu den Gefahren des Rauchens in Schulen machen, es aber zulassen, dass die Tabakwirtschaft im gleichen Zeitraum ein Vielfaches dieses Betrags in Außenwerbung investiert, die genau das Gegenteil bezweckt", sagte Mortler.