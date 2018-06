Die schwedische Staatsanwaltschaft hat einen am Freitagabend festgenommenen Verdächtigen als Terroristen beschuldigt. Dem Mann werden "terroristische Straftaten durch Mord" vorgeworfen, teilte Staatsanwalt Hans Ihrman mit. Bis Dienstagmittag werde der Verdächtige einem Richter vorgeführt, der anordnet, ob der Verdächtige in Haft kommt oder freigelassen wird. Im Zentrum der schwedischen Hauptstadt Stockholm war am Freitag ein Lkw durch eine Einkaufsstraße gerast und hatte dabei vier Menschen getötet, 15 weitere verletzt. Darunter sind auch Kinder.

Die schwedische Polizei sagte, der Verdächtige sei "wahrscheinlich" der Fahrer des gestohlenen Fahrzeugs. Er war nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Märsta im Norden von Stockholm festgesetzt worden.



Nähere Angaben zur Identität des Mannes wurden bislang nicht gemacht. Seine Personenbeschreibung passt auf die eines am Anschlagsort gefilmten Mannes, der zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Der schwedischen Boulevardzeitung Aftonbladet zufolge handelt es sich um einen 39-jährigen Usbeken, der ein Anhänger der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sein soll.

Die Polizei sagte, sie könne nicht ausschließen, dass weitere Personen festgenommen würden. "Aber wir sehen keine Hinweise, dass eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht", sagte ein Sprecher. Berichte in schwedischen Medien über eine zweite Festnahme, die womöglich mit dem ersten Mann in Verbindung stehe, bezeichnete die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agenturals "Gerücht".

"Ihr könnt nicht über unser Leben bestimmen"

Die schwedische Regierung geht bei der Tat von einem Terroranschlag aus. "Ihr könnt nicht über unser Leben bestimmen. Ihr werdet niemals gewinnen", sagte Ministerpräsident Stefan Löfven am Freitagabend an den oder die mutmaßlichen Täter gerichtet.



Zugleich wurden die schwedischen Behörden in Alarmbereitschaft versetzt. Zehn Tage lang sollen alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden, sagte Löfven. Innenminister Anders Ygeman sagte dem schwedischen Rundfunk, die Kontrollen könnten um weitere 20 Tage verlängert werden. "Das ist natürlich wichtig, um einen Täter oder eventuelle Helfer daran zu hindern, das Land zu verlassen und sich einer Festnahme der Polizei zu entziehen."

Der Lastwagen wurde in der Nacht zu Samstag abgeschleppt und soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Der Tatort und die Umgebung bleiben bis auf Weiteres abgesperrt.

Die Einkaufsstraße Drottninggatan war bereits im Dezember 2010 Ort eines Anschlags. Damals explodierte ein Auto, während sich fast zur gleichen Zeit an einer anderen Stelle im Zentrum Stockholms ein 28-jähriger Schwede in die Luft sprengte. Zwei Passanten wurden leicht verletzt.



Nachdem der U-Bahn- und Zugverkehr in der schwedischen Hauptstadt am Freitag stundenlang stillgestanden hatte, fuhren am frühen Samstagmorgen wieder Züge. Wegen des Anschlags seien aber viele Bahnen verspätet, sagten die Verkehrsbetriebe.

Weltweit reagierten Politiker mit Bestürzung auf den Angriff und versicherten der schwedischen Bevölkerung ihre Solidarität.