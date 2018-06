Zwei Tage nach dem Selbstmordanschlag auf ein Konzert in Manchester hat die britische Polizei einen fünften Verdächtigen festgenommen. Bei seiner Festnahme in der nahegelegenen Stadt Wigan habe der Mann ein Päckchen dabei gehabt, das derzeit untersucht werde, teilte die Polizei mit.

Die britische Polizei geht mittlerweile von einer Unterstützergruppe rund um den Attentäter aus. "Ich glaube, es ist ganz klar, dass es sich um ein Netzwerk handelt, dem wir nachgehen", sagte der Polizeichef von Manchester, Ian Hopkins. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Selbstmordattentäter um den 22 Jahre alten Briten Salman Abedi handelt.

Ähnliche Andeutungen bezüglich eines Netzwerkes hatten zuvor bereits die britische Premierministerin Theresa May und die Innenministerin Amber Rudd gemacht – allerdings nicht in dieser Deutlichkeit. May hatte mit Blick auf die bisherigen Ermittlungen betont, dass eine größere Gruppe von Personen hinter der Tat stecken könnte, bei der 22 Menschen getötet wurden. Diese Möglichkeit könne nicht ignoriert werden. Rudd sagte am Mittwochvormittag, es sei "wahrscheinlich", dass der Attentäter nicht allein gehandelt habe.

Unter den anderen vier Männern, die die Polizei in Verbindung mit dem Attentat bislang festgenommen hat, ist laut Medienberichten Abedis Bruder. Details zu den Männern nannte Polizeichef Hopkins nicht. In der libyschen Hauptstadt Tripolis wurde zudem ein weiterer Bruder des Manchester-Attentäters von einer Antiterroreinheit festgenommen. Er werde verdächtigt, Verbindungen zum IS zu haben, teilte ein Sprecher der Sicherheitsbehörden mit.





Britische und französische Ermittler hatten mitgeteilt, der 22-jährige Täter sei wahrscheinlich auch nach Syrien gereist. Zuvor sei Abedi in Libyen gewesen. Dort habe er sich radikalisiert und zu dem Anschlag entschlossen. Der IS hatte die Tat für sich reklamiert. Der französische Innenminister Gérard Collomb sagte dem Sender BFMTV, Verbindungen von Abedi zum IS seien "erwiesen". Der 22-Jährige war dem britischen Geheimdienst bekannt, wie Innenministerin Rudd sagte.

Das Islamische Zentrum in Manchester distanzierte sich von dem Attentäter Salman Abedi. "Diese feige Tat hat keinen Platz in unserer Religion oder irgendeiner anderen Religion", sagte Fawzi Haffar vom Moscheeverein. Er sagte, die Didsbury Moschee stehe allen Menschen offen und werde von Tausenden genutzt. Nach britischen Medienberichten waren der Vater und ein Bruder des Attentäters in der Islamgemeinde engagiert. Salman Abedi habe dort aber nicht gearbeitet, sagte Haffar.



Wahlkampf soll am Freitag fortgesetzt werden

Der Vater des mutmaßlichen Attentäters von Manchester hält seinen Sohn für unschuldig. "Wir glauben nicht daran, Unschuldige zu töten. Das sind wir nicht", sagte Ramadan Abedi der Nachrichtenagentur AP telefonisch aus der libyschen Hauptstadt Tripolis. Er habe noch vor fünf Tagen mit seinem Sohn Salman gesprochen, der sich darauf vorbereitet habe, nach Saudi-Arabien zu reisen, sagte der Vater. Von dort aus habe er nach Libyen fliegen wollen, um den Fastenmonat Ramadan mit seiner Familie zu verbringen. Er habe dabei "normal" geklungen und sei bereits vor eineinhalb Monaten in Libyen gewesen. Der Vater bestätigte zudem, dass die britische Polizei am Dienstagmorgen einen weiteren seiner Söhne festgenommen habe.

Am zweiten Tag nach dem Anschlag waren nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden noch 20 Menschen in kritischem Zustand. Einem deutschen Arzt zufolge, der in Manchester arbeitet, enthielt die Bombe Nägel. Etliche Opfer hätten auch Schädel-Hirn-Verletzungen, sagte der Neurologe Stefan Schumacher dem Südwestrundfunk (SWR). Das bisher jüngste bekannte Todesopfer ist ein achtjähriges Mädchen. Deutsche sind nach Erkenntnissen der Bundesregierung nicht unter den Opfern.

Die britische Regierung hat nach dem Selbstmordanschlag von Manchester die Terrorwarnstufe angehoben. Ein Signal, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Durch die höchste Terrorwarnstufe erhält die Polizei nun Hilfe vom Militär. Laut Regierung werden derzeit knapp 1.000 militärische Kräfte zur Unterstützung der Polizei eingesetzt.



Die beiden Oppositionsparteien Labour und Ukip kündigten eine Wiederaufnahme des Wahlkampfs noch in dieser Woche an. Auch die Konservativen der britischen Premierministerin May wollen den Wahlkampf am Freitag fortsetzen. Das teilt ein Sprecher mit. Die britischen Parteien hatten sich nach dem Anschlag geeinigt, vorerst auf Wahlkampfveranstaltungen zu verzichten. Die Parlamentswahl ist am 8. Juni.