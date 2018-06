In der Piccadilly Station in Manchester herrscht am Morgen wie gewohnt großes Gedränge. Tausende sind auf dem Weg zur Arbeit. Doch die Stimmung im Bahnhof ist angespannt. Die Menschen mustern nervös ihre Umgebung. In der Halle stehen mehrere Polizisten, einer hält am Eingang sein Maschinengewehr fest im Griff, das Gesicht unter einer schwarzen Maske verborgen. In der gesamten Innenstadt ist die Präsenz der Sicherheitskräfte erhöht worden. Manchester ist eine Stadt im Ausnahmezustand.

Tiefer in der Innenstadt sind die Straßen leer. Wo sich sonst Busse, Autos und Lieferwagen stauen, sind Ströme von Pendlern zu sehen, die heute zumindest die letzten Kilometer zur Arbeit zu Fuß zurücklegen müssen. Der Parkplatz neben der Konzernzentrale einer Versicherung ist verwaist. Auf einer großen elektronischen Werbetafel ist eine Union-Jack-Flagge abgebildet und der Schriftzug Pray for Manchester.

Polizisten haben das gesamte Viertel um die Victoria Station, den zweiten großen Bahnhof der Stadt, abgeriegelt. Der Bahnhof ist ebenfalls geschlossen. Er grenzt unmittelbar an die Manchester Arena, die riesige Veranstaltungshalle, an der sich am Montagabend nach allem, was bis jetzt bekannt ist, ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt hat.

Vor einem Hotel in der Nähe stehen mehrere Mädchen im Teenageralter und halten sich an Zigaretten fest. Sie wirken aufgewühlt, haben schwarze Ringe unter den geröteten Augen. Offenbar gehörten sie zu den etwa 21.000 Besuchern des Konzerts des US-amerikanischen Popstars Ariana Grande, das sich der Attentäter als Ziel seines Anschlags ausgesucht hatte. Der dreistündige Auftritt der Sängerin war gerade zu Ende gegangen, die Lichter waren schon an. Die Konzertbesucher strömten durch die geöffneten Türen ins Freie, als kurz nach 22.30 Uhr eine Explosion im Eingangsbereich das Gebäude erschütterte. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie anschließend Panik ausbrach. Besucher des Konzerts stürmten voll Angst durch den angrenzenden Bahnhof, etliche Menschen wurden in dem Aufruhr verletzt.

Hubschrauber, Sirenen, es roch nach Rauch

Lange ist nicht klar, was genau passiert ist. Erst spät in der Nacht erklärt die Polizei, dass es sich wohl um einen Terrorakt gehandelt hat. Später wird die Zahl der Toten auf 23 korrigiert. Unter den Opfern sind mehrere Kinder. Mindestens 59 Menschen wurden verletzt. Sie werden in acht Krankenhäusern im Großraum Manchester behandelt.

1/21 Kurz nach dem Anschlag sicherten zahlreiche schwer bewaffnete Beamte die Umgebung der Manchester Arena ab. © Peter Byrne/PA Wire/dpa 2/21 Die US-Sängerin Ariana Grande ist bei einem sehr jungen Publikum beliebt; unter den Opfern sind auch Kinder. © Peter Byrne/PA via AP 3/21 Sanitäter kümmern sich um die Konzertbesucher. © Christopher Furlong/Getty Images 4/21 Zunächst wurden mehrere Explosionen in der Manchester Arena gemeldet. Später hieß es, dass es zu einer Detonation gekommen sei. © Christopher Furlong/Getty Images 5/21 Krankenwagen bringen die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. © Dave Thompson/Getty Images 6/21 Per Twitter hatte die Polizei am Montagabend zunächst einen "ernsten Vorfall" bestätigt. Am Folgetag sprachen die Behörden von einem Anschlag. © Peter Byrne/PA Wire/dpa 7/21 Viele Verletzte wurden von den Rettungskräften direkt am Bahnhof Victoria Station in der Nähe der Manchester Arena behandelt. © Dave Thompson/Getty Images 8/21 Eine Luftaufnahme der Manchester Arena von Google-Earth © Google/dpa 9/21 Dieses Foto zeigt die US-Sängerin Ariana Grande bei einem Konzert im vergangenen Jahr in Atlanta. Sie wurde bei dem Attentat in Manchester nicht verletzt. © Paras Griffin/Getty Images for iHeart 10/21 Zahlreiche Prominente äußerten ihr Mitgefühl mit den Opfern. Der aus Manchester stammende frühere Oasis-Sänger Liam Gallagher twitterte, dass er "geschockt und absolut am Boden zerstört" über die Ereignisse in der Stadt sei. © Stringer/Europa Press/dpa 11/21 Auch am Dienstagmorgen wurde der Bereich um die Manchester Arena noch von Polizeikräften bewacht. © Paul Ellis/AFP/Getty Images 12/21 Die Nachricht von der Explosion verbreitete sich schnell. © Jon Super/Reuters 13/21 Für den Umgang mit jungen Menschen bei einem Vorfall wie in der Manchester Arena haben US-Behörden in einem Leitfaden zusammengestellt. Unter anderem heißt es darin: "Achten Sie darauf, dass sich ihre Kinder sicher fühlen. Wenn möglich, sollten Kinder in ihrer gewohnten Umgebung bleiben mit Menschen, denen sie sich nahe fühlen." © Andrew Yates/Reuters 14/21 Polizisten mit Maschinengewehren patrouillieren auf den Straßen. © Dave Thompson/Getty Images 15/21 Aus einem Hotel in der Nähe des Tatorts lässt sich das Polizeiaufgebot beobachten. © Oli Scarff/AFP/Getty Images 16/21 Im Gedenken an die Anschlagsopfer wurden Blumen auf die Straße gelegt. © Christopher Furlong/Getty Images 17/21 Schockierte Verkäufer umarmen sich vor dem Einkaufszentrum Arndale in Manchester. Ein 23-Jähriger ist im Zusammenhang mit dem Anschlag auf das Popkonzert festgenommen worden. © Ben Stansall/AFP/Getty Images 18/21 Am Tag nach dem Attentat ist der Medienrummel groß. © Oli Scarff/AFP/Getty Images 19/21 Ein Mann trägt ein kleines Mädchen in der Nähe des Bahnhofs Victoria Station auf seinen Schultern. © Oli Scarff/AFP/Getty Images 20/21 Die Spieler des Fußballclubs Manchester United hielten während des Trainings eine Schweigeminute. © Lynne Cameron/Getty Images 21/21 Während der Evakuierung des Einkaufszentrums Arndale mussten viele Besucher auf der Straße warten. © Christopher Furlong/Getty Images

"Ich habe in meiner Wohnung etwas gehört, das wie Donner klang", sagt Kaylie, eine Frau Anfang 30. Sie arbeitet in einem Café, das nur wenige Hundert Meter von der Arena entfernt liegt. Im Nebenhaus wohnt sie. "Dann kam mein Mitbewohner in mein Zimmer und sagte, ein Freund von uns, der noch näher an der Arena wohnt, habe gerade geschrieben, es sei etwas passiert und er könne Rauch riechen." Erst eine Dreiviertelstunde später wussten sie, was los ist. Zahlreiche Hubschrauber seien über dem Viertel gekreist, das vom Geräusch unzähliger Sirenen erfüllt gewesen sei.

Den Stadtteil – eines der belebtesten Geschäftsviertel Manchesters – habe sie noch nie so gesehen, erzählt sie dann und deutet auf die Straße vor dem Café. Noch immer zieht sich ein Strom von Berufspendlern die Straße entlang, nur wenige Autos fahren vorbei. Tausende andere Pendler kommen an diesem Tag wegen des geschlossenen Victoria-Bahnhofs gar nicht erst in die Stadt.

Viele Einwohner Manchesters bieten nach dem Anschlag sofort ihre Hilfe an. Unter dem Hashtag #RoomsForManchester posten Hotels und Anwohner, dass sie kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten bereitstellen können. Viele Taxifahrer schalten die Taxameter aus und bringen Menschen gratis aus der Innenstadt. Bis in den Dienstagvormittag zirkulieren in den sozialen Medien Fotos von Vermissten, gepostet von Angehörigen. Sämtliche Parteien setzten bis auf Weiteres ihren Wahlkampf aus.