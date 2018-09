Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) hat sich vor der Küste Libyens ein größeres Bootsunglück ereignet. Flüchtlinge hätten dem UNHCR berichtet, sie seien während der Überfahrt an einem gesunkenen Schlauchboot vorbeigekommen. Dabei hätten sie vier Männer gerettet, die sich an das Boot geklammert haben. Diese hätten erzählt, sie seien in einem Boot mit 156 anderen Menschen von Tripolis aus gestartet, darunter viele Frauen und Kinder, die alle ertrunken seien, nachdem ihr Schlauchboot die Luft verloren hatte.



Das Boot, das die vier Männer aufnahm, war am Freitagabend von der italienischen Küstenwache gerettet worden, die insgesamt 952 Menschen an Land brachte. Weder das UNHCR noch die IOM konnten direkt mit den vier Nigerianern sprechen. In Italien werden neu angekommene Flüchtlinge sofort in Busse gesetzt, die sie in Aufnahmezentren im ganzen Land bringen.



Die italienische Küstenwache teilte am Dienstag mit, sie habe die Rettung von rund 1.000 Flüchtlingen koordiniert, die von Organisationen wie SOS Mediterranee und der deutschen Hilfsorganisation Jugend Rettet aufgenommen worden seien. Die Mannschaft von Jugend Rettet berichtete, dass sie während ihrer Rettungsaktion beobachtet habe, wie von einem Boot der libyschen Küstenwache aus auf andere Flüchtlingsboote geschossen wurde.



Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher mehr als 50.000 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet, wie das italienische Innenministerium mitteilte. Mindestens 1.254 starben laut IOM bei der gefährlichen Überfahrt.

Die Bundesregierung hat unterdessen die eine Verlängerung der beiden Bundeswehreinsätze im Mittelmeer beschlossen. Das Kabinett billigte nach Angaben aus Regierungskreisen die Fortführung der Operation Sophia in den Gewässern zwischen Libyen und Italien sowie der Mission Unifil vor der libanesischen Küste.

Ziel von Sophia ist es, gegen Schleusernetzwerke vorzugehen. In den vergangenen Jahren retteten die Soldaten aber auch Tausende Flüchtlinge aus Seenot. Die Mission Unifil soll Waffenschmuggel auf dem Seeweg in den Libanon unterbinden und so zur Stabilität in der Region beizutragen. Für Sophia sind derzeit etwa 90 deutsche Soldaten im Einsatz, für Unifil etwa 120 Soldaten.